Bennati, la tua spesa a domicilio

Il gruppo alimentare di Cassinetta di Lugagnano, infatti, ha attivato sul suo sito e-commerce www.bennati.com un servizio di spesa online con consegna a domicilio.

La qualità dei prodotti Bennati... a domicilio! In questa fase così delicata per l'emergenza Coronavirus il gruppo Bennati non si tira indietro, anzi, amplia la propria offerta per garantire un servizio di altissimo livello per i cittadini del territorio.

Il gruppo alimentare di Cassinetta di Lugagnano, infatti, ha attivato sul suo sito e-commerce www.bennati.com un servizio di spesa online con consegna a domicilio entro 48/72 ore dall’ordine.

"Un assortimento che supera la nostra usuale offerta dedicata alle feste, per garantire una spesa completa di beni alimentari di prima necessità - spiegano - Ci troviamo a vivere un momento delicato e complesso, che richiede sforzo e impegno da parte di tutti. Noi di Bennati siamo pronti a dare il nostro contributo, con la qualità e la professionalità che da sempre ci contraddistinguono. Ci siamo fatti onere dei costi di consegna, effettuandola gratuitamente per permettere alle persone di rimanere a casa.

Abbiamo iniziato domenica con un assortimento di 100 prodotti di prima necessità e siamo arrivati in tre giorni a 200, proprio per fornire ai clienti la più ampia offerta possibile. Il catalogo è in continuo aggiornamento e ad oggi conta 10 macroaree: latticini, pasta riso e cereali, prodotti per la colazione, salumi e carne, scatolame e conservati, pulizia e cucina, prodotti per l’infanzia, bevande, olii condimenti e salse e naturalmente uova di cioccolato, colombe e confezioni di Pasqua".

Per ora il servizio copre questi 30 Comuni della provincia di Milano e ci stiamo attrezzando per ampliare l’area coperta:

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Inveruno, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Ossona, Ozzero, Robecco Sul Naviglio, Rosate, Sedriano, Santo Stefano Ticino, Vittuone, Vermezzo, Trezzano sul Naviglio, Zelo Surrigone.

"Restiamo uniti e torneremo più forti di prima".