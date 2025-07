Nuovi arrivi a Le Cornelle

Una tigre, una giraffa e un armadillo arricchiscono la biodiversità del Parco e rafforzano il suo impegno nei programmi europei di conservazione.

La stagione estiva è nel pieno della sua vitalità anche al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (BG), che la festeggia accogliendo tre nuovi e affascinanti esemplari: Gustaw, un giovane armadillo dalle tre fasce (Tolypeutes matacus) proveniente dallo zoo di Wroclaw in Polonia, Thor, una tigre (Panthera tigris) arrivata dal Safari Park di Pombia (NO) e Lilibeth, una giraffa di Rothschild (Giraffa camelopardalis rothschildi) giunta alle Cornelle dal zoo di Dvůr Králové in Repubblica Ceca.

La tigre, solitaria per indole, è un predatore estremamente adattabile a vari ambienti — dalle foreste tropicali alle praterie — purché vi sia sufficiente selvaggina. Caccia con la tecnica dell’agguato, sfruttando il suo manto mimetico per sorprendere le prede. Nel caso di Thor, il manto bianco è il risultato di un’ereditarietà genetica particolare. Il nuovo arrivato è stato inserito gradualmente nel suo habitat, dove è stato affiancato a Fuyu, la femmina di tigre bianca ospitata al Parco dal 2021 e proveniente da una struttura francese.

Diverso ma altrettanto interessante è Gustaw, l’armadillo dalle tre fasce, piccolo mammifero originario del Sud America. Questa specie è l’unica tra gli armadilli in grado di chiudersi completamente a palla grazie alla sua caratteristica corazza, offrendo così una difesa efficace contro i predatori. Attivo prevalentemente nelle ore serali, si nutre di insetti e di vegetali. Al Parco Le Cornelle sarà possibile osservarlo all’interno della serra tropicale, in un’area appositamente allestita per garantire condizioni ambientali ideali.

La giraffa di Rothschild o giraffa Nubiana, invece, è la seconda sottospecie di giraffa più minacciata al mondo, dal momento che in natura ne rimangono solo poche centinaia di esemplari. Lilibeth si distingue dalle altre tre giraffe ospitate nel Parco, che appartengono alla specie Giraffa del Capo (Giraffa giraffa giraffa), per il suo manto più pallido, per l’assenza di macchie nella parte inferiore delle zampe e per il maggiore numero di corna sul capo. Per valorizzare ancora di più l’incontro con questi straordinari animali e sensibilizzare il pubblico alla loro tutela, il Parco ha recentemente inaugurato la Giraffe Experience: una passerella sopraelevata che consente ai visitatori di osservarli da un punto di vista privilegiato, più vicino che mai. L’esperienza prevede anche la possibilità di offrire loro uno spuntino, sempre sotto l’attenta supervisione del team di keeper e veterinari.

Sia la tigre, sia l’armadillo dalle tre fasce, sia la giraffa di Rothschild sono esemplari inseriti nella Lista Rossa dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), che classifica le specie minacciate a livello globale. Il loro arrivo al Parco rappresenta un segnale concreto dell’impegno della struttura nella tutela della biodiversità e nella conservazione attiva delle specie a rischio.

