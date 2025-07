Cresce ancora la SOI

Una stagione di crescita e soddisfazioni per basket e volley con l’atletica ancora “in corsa”.

Si chiude con un bilancio più che positivo la stagione sportiva 2024/2025 per i settori Basket e Volley della SOI Inveruno, storica realtà del territorio che quest’anno ha sfiorato quota 500 atleti tesserati tra le tre sezioni attive – atletica, basket e volley – confermandosi sempre più come punto di riferimento sportivo e aggregativo per atleti e famiglie in tutto l’Alto Milanese. Una presenza viva e radicata, riconosciuta non solo per i risultati ottenuti sul campo, ma anche per il ruolo sociale e organizzativo che la società continua a esercitare con continuità. Ne sono prova le finali regionali UISP di basket ospitate a Inveruno, il torneo “Green Volley 4x4” a Furato, i meeting di atletica organizzati sia a Castano Primo (Soi Sprint e Soi Under Games) sia a Busto Arsizio (campionato regionale Fidal).

Nel basket, la stagione è stata intensa e caratterizzata da un deciso salto di qualità. Per la prima volta dopo oltre un decennio, la società ha iscritto due formazioni giovanili ai campionati FIP – Under 14 e Under 17 – affiancando l’impegno della prima squadra, protagonista in Divisione Regionale 3 dopo la promozione ottenuta lo scorso anno. Sono state disputate ben 201 partite ufficiali tra giovanili e senior, mantenendo una percentuale di vittorie complessiva superiore al 50%, in linea con la scorsa stagione. Un risultato notevole, soprattutto alla luce dell’aumento del livello competitivo. Tra i passaggi più significativi, spiccano il quinto posto conquistato dalla prima squadra da neopromossa, l’ottimo percorso della formazione Under 17 – protagonista di un buon campionato FIP e vincitrice del campionato UISP Under 17 Silver e UISP U16 Silver– e la positiva stagione dell’Under 14, arrivata in finale nel campionato UISP “Platinum” e autrice di buone prestazioni anche in FIP.

«La stagione è stata ricca di spunti positivi – commenta Francesco Gioia, responsabile del settore Basket – il nostro movimento sta crescendo sia in quantità che in qualità. Ora l’obiettivo è consolidare i risultati ottenuti e puntare a far esordire in prima squadra i ragazzi cresciuti nel nostro vivaio, cosa che ci renderebbe davvero orgogliosi».

Anche il volley ha vissuto una stagione di consolidamento e rilancio, con il ritorno – dopo molti anni – di una formazione Under nei campionati FIPAV, che dal prossimo anno diventeranno due. La Seconda Divisione maschile ha mancato la promozione solo per quoziente set, chiudendo a pari punti con la seconda classificata, mentre la Seconda Divisione femminile si è fermata a un solo punto dal salto di categoria. Nonostante ciò, la stagione è stata positiva e segnata da un importante esordio: tre ragazze dell’Under 14 hanno fatto il loro debutto in prima squadra, dimostrando il buon lavoro di crescita che si sta portando avanti nel settore giovanile.

«Il nostro obiettivo è chiaro – sottolinea Bruna Belloni, responsabile del settore Volley – investire sulla crescita delle giovanili per costruire nel tempo squadre di categoria solide, formate in casa. I risultati ci dicono che siamo sulla buona strada».

La stagione dell’atletica, invece, è ancora nel vivo, ma già si sta confermando come una delle annate più ricche di partecipazione e soddisfazioni. Dalle categorie giovanili, agli assoluti fino ai master, gli atleti SOI stanno ben figurando in numerose competizioni provinciali, regionali con qualche puntata a livello nazionale, come con la squadra femminile presente sia nei campionati nazionali di società assoluti, sia nell’ U23.

La sensazione quindi è quella di un movimento in salute e in costante fermento, a conferma dell’ottimo lavoro portato avanti negli ultimi anni.

