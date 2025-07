Operazione di consolidamento nei servizi di trasporto passeggeri in Piemonte: SAF Società Autoservizi Fontaneto acquisisce Autos

Nasce così un nuovo polo della mobilità nel bacino nord-occidentale del Piemonte.

S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto ha perfezionato l’acquisizione di Autoservizi Comazzi, fondata nel 1925 e attiva nel trasporto passeggeri – pubblico e privato – nelle province del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara. Nasce così un nuovo polo della mobilità nel bacino nord-occidentale del Piemonte.

Con una disponibilità complessiva di oltre 140 mezzi impegnati nel trasporto pubblico e turistico ed un indotto di oltre 120 addetti, la combinazione strategica mira a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti per intercettare la crescente domanda dell’incoming turistico in un territorio che sta registrando una crescita significativa dei flussi.

L’operazione è strategica per il Gruppo, anche in vista dei prossimi affidamenti nel settore del Trasporto Pubblico Locale.

La famiglia Galli, da sempre alla guida di Autoservizi Comazzi, supporterà la fase di transizione per garantire la continuità gestionale e consolidare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. “Sono orgoglioso di quanto realizzato con i miei collaboratori in Comazzi sino ad oggi”, ha commentato Carlo Galli, “e sono convinto che la scelta di lasciare l’azienda ad un’altra famiglia da sempre impegnata nel nostro settore e con una profonda conoscenza delle peculiarità dei nostri territori, rappresenti una grande opportunità per continuare a garantire qualità nei servizi e stabilità occupazionale.”

“Affrontiamo questo importante passo per il nostro Gruppo con grande senso di responsabilità” hanno dichiarato Giacomo e Luigi Fontaneto in rappresentanza dei soci di S.A.F., “certi che l’unione delle due aziende, che insieme coprono quasi due secoli di storia della mobilità passeggeri nei nostri territori, rappresenti il punto di partenza di un più ampio progetto di sviluppo industriale e commerciale”.

beCap ha agito in qualità di Financial & Debt Advisor esclusivo della famiglia Fontaneto e di SAF, in collaborazione con lo studio legale Colla Di Piazza che ha seguito tutti gli aspetti legali.

L’operazione è stata congiuntamente supportata da Crédit Agricole Italia S.p.A e da Banca Ifis S.p.A. in qualità di Mandated Lead Arranger e di Banche Finanziatrici, assistite dallo studio legale Chiomenti. Crédit Agricole Italia S.p.A ha svolto il ruolo di Banca Agente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!