Attivo il portale del Distretto Alto Milanese

Ora è davvero il momento di ‘accedere’ alla nuova modalità di interazione tra commercio e cittadini.

Un modo per conoscere le realtà, la qualità e la professionalità dei nostri negozi e attività dei nostri paesi. Una vera e propria ‘piazza’ virtuale in cui confrontarsi, conoscere le realtà, scoprire nuove proposte e rimanere aggiornato sul territorio. Tra i progetti principali del Distretto del Commercio ‘Alto Milanese’, che coinvolge sei comuni (Inveruno, come capofila, e poi Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago), con la collaborazione di ConfCommercio e Camera di Commercio, vi era sicuramente l’apertura di un Marketplace digitale.

Dopo alcuni mesi di studio e lavoro, confronto tra amministratori e tecnici comunali, ora è davvero il momento di ‘accedere’ alla nuova modalità di interazione tra commercio e cittadini. I servizi che si possono trovare sono molteplici: informazioni sulle attività, vetrina online, orari e contatti, proposte e promozioni. Con la possibilità, tramite registrazione gratuita, di ricevere notifiche e aggiornamenti da parte delle attività preferite di zona. Una vera e propria grande vetrina territoriale, capace di ampliare il normale target di pubblico e aprirlo a nuovi mercati.

In questa prima fase vi hanno aderito le attività che hanno partecipato al bando per il Distretto del Commercio, ma, da ora, ogni attività che ha operatività nei sei comuni può aggiungere gratuitamente la sua scheda e rimanere in contatto con i clienti. Un unico portale con davvero tanti servizi, tra cui gli eventi e le segnalazioni degli eventi del territorio, per permettere ai cittadini di avere ancora più facilità di accesso a queste ‘vetrine digitali’ e avvicinare i negozi e le attività di paese ai propri bisogni.

All’interno del portale troverete una mappa da cui partire per scoprire cosa offrono i negozi aderenti al distretto.

Per sapere di più sui paesi e filtrare le notizie e le attività è possibile selezionare il Comune d’interesse e vedere le informazioni principali, visitare il sito istituzionale e scoprire quali notizie ed eventi sono previsti nel comune. In fondo, sono raccolte tutte le attività sul territorio che si sono iscritte al Distretto.

La scheda di ogni attività mostra i link dei suoi profili online, come il sito web o le pagine social, le informazioni di contatto, gli orari di apertura dei punti vendita e una panoramica di cosa offre. Se ci sono articoli o eventi pubblicati dall'attività le noterete nella colonna a destra.

Per non perdervi nemmeno un aggiornamento, vi potrete iscrivere gratuitamente al sito e seguire le vostre attività del cuore, ricevendo una notifica ogni volta che verranno pubblicati aggiornamenti.

BENVENUTI NEL DISTRETTO DEL COMMERCIO ALTO MILANESE!

www.distrettoaltomilanese.it

