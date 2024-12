“Con il Distretto un nuovo commercio”

Cresce il Marketplace del Distretto Alto Milanese: un ecosistema integrato in cui commercianti, cittadini e amministrazioni comunali possano collaborare per promuovere eventi, offerte e una nuova cultura digitale.

Il Distretto del Commercio dell'Alto Milanese rappresenta una piattaforma innovativa per sostenere e sviluppare l'economia locale nei Comuni di Inveruno, Buscate, Arconate, Cuggiono, Bernate Ticino e Magnago. L'obiettivo principale è creare un ecosistema integrato in cui commercianti, cittadini e amministrazioni comunali possano collaborare per promuovere eventi, offerte e una nuova cultura digitale. Un aspetto fondamentale del Distretto è la promozione della digitalizzazione. Attraverso strumenti educativi, i cittadini sono incoraggiati a utilizzare la tecnologia per mantenersi in contatto con le realtà locali. Questo processo non solo migliora l'accesso alle informazioni, ma favorisce anche una connessione più stretta tra le comunità e il territorio. Il portale offre una navigazione intuitiva con mappe interattive, gestione degli account personali e notifiche personalizzate. Per garantire un servizio ottimale, il team di supporto è sempre a disposizione per modifiche, richieste o suggerimenti. Mercoledì 27 novembre si è svolto l’incontro presso la sala consiliare di Inveruno, Comune capofila, e alla presenza di numerosi commerciati si è potuto fare il punto sul percorso fin qui intrapreso e sulle opportunità di proseguire, e far crescere, questa realtà di collaborazione sovracomunale. “Serate così sono un’occasione di confronto con le realtà che fanno vivere un Distretto - ha commentato il sindaco Nicoletta Saveri - Questa è solo una delle tappe, a dimostrazione dell’impegno di tutti nel creare un discorso digitalizzazione diffuso. Il Marketplace è uno strumento che tutti dobbiamo imparare a sfruttare e far crescere: una parte importante di un percorso più ampio per radunare e far emergere una volontà di commercio più vicino a casa e capace di dare visibilità alle realtà del posto”. Il Distretto del Commercio dell'Alto Milanese è un esempio virtuoso di come la tecnologia e la cooperazione tra enti pubblici e privati possano sostenere e rilanciare il commercio locale.

