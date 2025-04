Commercio: quali novità?

Mercoledì 9 aprile, alle ore 21, un nuovo incontro del Distretto Alto Milanese per riflettere sul futuro del Marketplace e delle opportunità del commercio locale.

Prosegue il cammino di crescita e sostegno al commercio locale promosso dal Distretto del Commercio Alto Milanese, che invita tutte le attività dei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono, Inveruno e Magnago a partecipare a un importante momento di aggiornamento e confronto. L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 aprile, alle ore 21, presso la Sala Consigliare di Inveruno. Un incontro rivolto agli operatori commerciali del territorio, per condividere gli sviluppi del progetto e approfondire nuove opportunità. Durante la serata verranno consegnate le vetrofanie ufficiali a tutte le attività già iscritte al Marketplace del Distretto, una vetrina digitale che intende valorizzare e promuovere il commercio locale, facilitando la connessione tra esercenti e cittadini. Sarà anche l’occasione per parlare dei bandi attivi e delle proposte future, strumenti fondamentali per supportare le attività del territorio attraverso incentivi, formazione e azioni coordinate. Il Distretto punta infatti a rafforzare la competitività e la visibilità dei commercianti, creando sinergie tra pubblico e privato. Il progetto del Distretto del Commercio Alto Milanese si conferma come un’opportunità concreta per sostenere il tessuto economico locale, valorizzare le eccellenze del territorio e accompagnare le imprese in un percorso di innovazione e rilancio.

