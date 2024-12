Acquisti di Natale? Nel tuo paese!

ConfCommercio lancia la campagna ‘Natale sotto Casa’ per valorizzare il tessuto commerciale locale e promuovere gli acquisti nei negozi di vicinato.

Con l’arrivo delle festività natalizie, Confcommercio Alto Magentino lancia l’iniziativa #NATALESOTTOCASA, un progetto pensato per valorizzare il tessuto commerciale locale e promuovere gli acquisti nei negozi di vicinato. Questa iniziativa fa parte del progetto del Distretto del Commercio di Interesse Diffuso (DID), che vede il coinvolgimento del Comune di Inveruno come capofila e delle amministrazioni limitrofe di Magnago, Cuggiono, Buscate, Arconate e Bernate Ticino. L’iniziativa #NATALESOTTOCASA ha lo scopo di trasformare i negozi e le attività locali in un vero e proprio “negozio diffuso”, dove i cittadini possano trovare i regali di Natale a km0, evitando di rivolgersi a grandi catene o piattaforme online. La finalità principale è creare una rete commerciale solida e accessibile che offra un’alternativa sostenibile e di qualità ai consumatori, puntando a stimolare l’economia locale. Confcommercio Alto Magentino, come fortemente voluto dal direttore Simone Ganzebi, in collaborazione con i Comuni del Distretto, offrirà un sostegno gratuito a tutte le attività aderenti, garantendo loro massima visibilità attraverso comunicati stampa, campagne informative e un portale dedicato, dove saranno elencati i negozi partecipanti, i loro contatti e le eventuali offerte speciali. Partecipare all’iniziativa è semplice: le attività interessate possono inviare una mail alla Segreteria di Confcommercio Alto Magentino (m [dot] altomagentino [at] unione [dot] milano [dot] it) indicando l’adesione del proprio esercizio, i riferimenti di contatto, l’indirizzo e, per chi lo desidera, eventuali sconti o promozioni da pubblicizzare. Per rendere riconoscibile la partecipazione all’iniziativa, le attività coinvolte esporranno una locandina ufficiale vicino al registratore di cassa. Con #NATALESOTTOCASA, Confcommercio Alto Magentino si impegna a incentivare una cultura del consumo locale, in cui qualità e fiducia diventano i pilastri di una nuova economia di vicinato. Questa iniziativa non solo sostiene l’economia locale, ma permette ai cittadini di riscoprire il piacere di fare acquisti nel proprio territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!