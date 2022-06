La 38^ Bicipace

L'organizzazione è affidata come sempre a Legambiente. Dopo due anni di 'stop' per l'emergenza Covid, torna, domenica 19 giugno, la 'Bicipace'.

La regia, come sempre, è affidata a Legambiente, con il patrocinio dei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cuggiono, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Legnano, Nerviano, San Giorgio su Legnano e Olgiate Olona. Dopo due anni di 'stop' per l'emergenza Covid, torna, allora, la 'Bicipace', giunta oggi alla sua 38^ edizione. L'appuntamento è in programma per domenica 19 giugno, andando a toccare diverse realtà e zone del territorio e non solo, per poi concludersi in Tensostruttura a Castano, dove si proseguirà la giornata tra animazione, giochi, musica, mostre, banchetti informativi e cibo. Pronti a salire di nuovo in sella, dunque, un ulteriore e importante occasione per rinnovare l'impegno di tutti, quanto mai necessario in questo momento storico (la guerra in Ucraina, oltre ai diversi conflitti, purtroppo, ancora in corso in più parti del mondo), affinché si ritrovi la via proprio della pace.

