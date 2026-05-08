Un mese di eventi tra cultura, sport e comunità. Dal libro alla musica, passando per fitness, mostre e momenti per le famiglie: Arconate si prepara a vivere un maggio ricco di appuntamenti.

Un mese intero di iniziative per coinvolgere cittadini di tutte le età, valorizzare il territorio e creare occasioni di incontro e condivisione. È questo lo spirito di “Primavera Arconatese”, il calendario di eventi promosso dal Comune di Arconate insieme alle diverse commissioni, associazioni e realtà del paese.

Il programma prenderà il via venerdì 8 maggio alle 18 a Palazzo Taverna con la presentazione del libro “Il mormorio del mare”, appuntamento curato dalla Commissione Cultura. Da lì, spazio a tante proposte differenti, pensate per animare il paese durante tutto il mese.

Grande attenzione sarà dedicata al benessere e all’attività fisica grazie agli appuntamenti “Arconate 4 Fitness”, organizzati dalla Commissione Giovani al Parco del Canale. Si partirà sabato 9 maggio con la ginnastica posturale, per poi proseguire il 16 maggio con “Total Body”, il 23 maggio con “Tonificazione Muscolare” e il 30 maggio con la “Ginnastica Dolce”.

Sempre sabato 9 maggio, alle 18 in Piazzale dell’Orologio, spazio anche a “Losa Experience”, mentre domenica 10 maggio il pensiero sarà tutto dedicato alle mamme con gli auguri della comunità in occasione della loro festa.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il “Concerto di Primavera” del Corpo Bandistico Santa Cecilia, in programma sabato 16 maggio alle 21 all’Oratorio San Eusebio, occasione per vivere una serata di musica e tradizione.

Giovedì 21 maggio alle 10.30 Palazzo Taverna ospiterà invece l’inaugurazione della mostra “StArt”, realizzata da Casa Azzurra Progetto Diamante e dalle scuole, mentre venerdì 29 maggio sarà il momento dello “Sport Day” alla scuola “Maestri d’Arconate”, con il coinvolgimento delle associazioni sportive arconatesi.

Il calendario si chiuderà con due appuntamenti particolarmente originali: sabato 30 maggio alle 21 in Biblioteca l’incontro con il rapper Carlo Corallo, tra musica, poesia e ispirazione, e domenica 31 maggio alle 9 la “Pedalar Mangiando”, iniziativa al Parco delle Roggie con partenza dall’Oratorio di Dairago.

Una vera e propria festa di primavera che punta a mettere al centro persone, relazioni e partecipazione, trasformando Arconate in un luogo ancora più vivo e dinamico per tutto il mese di maggio.

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