Pedalando e mangiando

Domenica 31 maggio torna la seconda edizione dell’iniziativa tra natura, storia, sapori locali e momenti per tutta la famiglia.

Una domenica da vivere all’aria aperta, tra bicicletta, territorio, cultura e convivialità. Torna infatti, domenica 31 maggio, la seconda edizione di ‘Pedalando, mangiando! nel Parco delle Roggie’, iniziativa promossa dai Comuni di Dairago e Arconate insieme alle realtà del territorio.

Il programma prenderà il via alle 8.50 con il ritrovo in piazza don Carlo Lotti. Alle 9.15 è prevista la visita guidata alla chiesa parrocchiale di San Genesio, a cura della dottoressa Alessandra Colombo, un primo momento pensato per riscoprire il patrimonio storico e artistico locale. Alle 9.45, poi, la partenza in bicicletta in direzione del Parco delle Roggie.

Il percorso sarà scandito da diverse tappe. La prima sarà al ‘Risin’, con un intervento storico a cura di Laura Olgiati, occasione per conoscere meglio luoghi e memorie del territorio. La seconda tappa sarà invece nella ‘zona pioppeto’, dove le Guardie Giurate Volontarie illustreranno la fauna selvatica locale. A seguire, spazio anche a un momento di ristoro con l’aperitivo.

L’arrivo è previsto all’azienda agricola ‘Love Farm’, dove i partecipanti potranno condividere il pranzo con primo piatto e panino con salamella. La giornata proseguirà poi con un approfondimento sulla vita delle api a cura di Feliciano Ceriotti, lo stand di Legambiente e giochi dedicati ai bambini.

Un’iniziativa che unisce movimento, educazione ambientale e piacere dello stare insieme, valorizzando il Parco delle Roggie come luogo di incontro, scoperta e comunità. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 10 anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 29 maggio tramite WhatsApp ai numeri 393.6430974 oppure 338.3473239.

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