Guardia medica: cambio sede temporaneo

L'ASST Ovest Milanese, tramite nota ufficiale, comunica che a causa di un guasto tecnico improvviso, l'ambulatorio di Continuità Assistenziale - Guardia Medica da Buscate verrà momentaneamente trasferito presso la Casa di Comunità di Cuggiono in via Badi 4 (accesso dalla portineria ospedaliera).

Invariati gli orari di apertura:

- da lunedì a venerdì: dalle 20 alle 24,

- sabato, domenica e festivi: dalle 9 alle 21,

- prefestivi infrasettimanali: dalle 10 alle 21.

