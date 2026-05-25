Parco Segantini più pulito

Cittadini e volontari raccolgono 50 kg di rifiuti. Una mattinata di impegno condiviso a Milano per il Retake Day 2026: cura degli spazi pubblici, senso civico e partecipazione al centro dell’iniziativa.

Una mattinata per prendersi cura del proprio quartiere, insieme. Sabato 23 maggio, al Parco Segantini di Milano, cittadini e volontari si sono ritrovati per partecipare al Retake Day 2026, la mobilitazione nazionale promossa da Retake che, nel corso del weekend, ha coinvolto decine di città italiane nel segno della tutela dei beni comuni e della cura degli spazi pubblici.

L’appuntamento milanese si è svolto in via Giovanni Segantini, all’interno di un’area verde molto frequentata da famiglie, giovani e residenti del quartiere. Un luogo di incontro quotidiano che, grazie all’impegno dei volontari, è stato al centro di un intervento concreto di pulizia e valorizzazione.

Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti e smaltiti complessivamente 50 kg di rifiuti abbandonati. Un dato significativo, che da un lato richiama l’importanza di una maggiore attenzione verso il decoro urbano, dall’altro racconta il valore positivo della partecipazione civica: piccoli gesti, se condivisi, possono contribuire davvero a rendere più belli, vivibili e accoglienti gli spazi comuni.

Il Retake Day è uno dei momenti più importanti dell’anno per la rete Retake, perché non si limita alla sola raccolta dei rifiuti, ma punta a rafforzare relazioni, senso di comunità e responsabilità condivisa. Anche al Parco Segantini l’iniziativa ha mostrato come la cura della città passi prima di tutto dalla disponibilità dei cittadini a mettersi in gioco.

‘Ogni intervento contribuisce a costruire comunità più consapevoli e luoghi più vivibili - ha dichiarato Fabrizio Milone, presidente di Retake - La partecipazione dei cittadini a iniziative come quella di Milano dimostra quanto sia importante promuovere una cultura della responsabilità condivisa e della cura del territorio’.

Un messaggio semplice ma concreto: il bene comune appartiene a tutti e, proprio per questo, ha bisogno dell’impegno di ciascuno.

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