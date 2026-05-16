Un ex poliziotto racconta cosa succede davvero quando le persone si separano dai propri ricordi

Dietro le transazioni nei compro oro si nascondono storie di rotture, eredità e sacrifici: operatori raccontano come ogni gioiello rappresenti un capitolo di vita. Il settore italiano, capillare e in espansione, svolge anche una funzione sociale oltre che economica.

Una fede nuziale dopo tredici anni di matrimonio. Una collanina ereditata dalla nonna che non c’è più. Un anello di fidanzamento restituito insieme a una promessa che si è rotta. Ogni gioiello portato in un compro oro è un frammento di vita, e chi lo riceve dall’altra parte del banco lo sa bene — anche se nessuno ne parla mai. Il settore italiano dei compro oro, con circa 35.000 addetti e un fatturato aggregato stimato tra 4 e 5 miliardi di euro annui (Unioncomprooro, Assofin), è una delle realtà più capillari del commercio retail. Viene raccontato quasi sempre attraverso la lente della transazione economica. Quello che accade dietro quei banchi, però, dice molto di più sullo stato emotivo e finanziario delle famiglie italiane di qualsiasi indicatore macroeconomico.

I numeri del mercato, intanto, esplodono. Nell’ultimo anno il prezzo dell’oro al grammo è quasi raddoppiato, i volumi di compravendita in Italia sono cresciuti del 15 per cento annuo nel periodo 2020-2025, e nel solo 2023 le transazioni hanno superato le 20 tonnellate di oro riciclato (Rapporto Confesercenti 2024, World Gold Council). Tradotto nei negozi sparsi per la penisola: un flusso costante di persone che si siedono di fronte a un operatore e, spesso senza volerlo, aprono il cassetto dei ricordi.

«La maggior parte delle volte mi raccontano tutta la storia» — a dirlo è Maurizio Rosa, Ceo di Gold Flash, compro oro di Castellanza, in provincia di Varese. Rosa gestisce l’attività dal 2015, dopo quindici anni trascorsi in Polizia, una carriera che, seppur conclusa, gli ha fornito strumenti precisi: leggere le persone, distinguere chi racconta la verità da chi mente, creare in pochi minuti un ambiente dove il cliente si sente al sicuro. La compilazione degli atti — documento, codice fiscale, contratto, descrizione dettagliata di ogni oggetto — richiede almeno venti minuti. Faccia a faccia, seduti uno di fronte all’altro, in quel tempo succede qualcosa che nessun manuale di marketing ha mai previsto.

«Si crea una situazione profonda con chi ti racconta tutto ciò che non racconterebbe neanche al proprio miglior amico» precisa Rosa. Anziani soli, donne appena separate, ragazzi che hanno ereditato gioielli dopo la scomparsa di un nonno: tutti sentono il bisogno di giustificare la cessione di un oggetto carico di peso sentimentale. Non è aneddotica. Il settore in Italia è passato da circa 2.000 attività nel 2008 a oltre 10.000 nel 2013, per poi stabilizzarsi intorno alle 5.000 unità nel 2019 (dati storici ISTAT, Bankitalia e Federpreziosi). Una rete capillare — fatta per la gran parte di micro-imprese a conduzione familiare — che funziona come tessuto connettivo sociale impossibile da replicare per i grandi operatori finanziari.

«Martedì scorso» racconta Rosa, «è entrata una donna quarantenne per vendere l’anello di fidanzamento dopo la fine del matrimonio. Voleva cancellarlo dalla sua vista. Ha venduto anche il diamante. Ha raccontato tutta la storia, dall’inizio alla fine». Continua l’imprenditore: «Una volta invece un uomo anziano, in lite col fratello da dieci anni, ha portato l’oro di famiglia per venderlo e lasciare il ricavato ai nipoti». Le storie si ripetono con variazioni minime, unite da un filo comune: l’oggetto prezioso è l’ultimo legame fisico con una relazione finita, e cederlo equivale a chiudere un capitolo. «Questi oggetti per un motivo o per l’altro sono tutti ricordi, tutti legami» ammette Rosa.

Dove il rapporto umano fa davvero la differenza è nel confronto con le catene in franchising. Rosa dedica a volte tre quarti d’ora per una singola operazione. Un dipendente di una catena non può permetterselo.

Il valore aggiunto di chi gestisce il compro oro è il saper riconoscere comportamenti sospetti, gestire la normativa antiriciclaggio, identificare merce rubata: competenze che diventano vantaggio competitivo in un settore dove la giacenza obbligatoria di dieci giorni prima della rivendita e i controlli delle forze dell’ordine sono la norma.

Rosa ha trasformato queste competenze anche in contenuti digitali. Su TikTok, con l’account Mauro Oro, ricrea le scene che vive quotidianamente — quelle buffe e quelle difficili — raggiungendo un pubblico che gli ha portato richieste da aspiranti imprenditori. «Da Brescia si è presentato un potenziale investitore interessato ad aprire un’attività analoga. Da lì è nato un progetto di consulenza: non un franchising, ma un servizio di formazione completa — parte burocratica, licenze, normativa antiriciclaggio, pratica in negozio, assistenza telefonica per le prime settimane — rivolto a chi vuole avviare un compro oro autonomo» dichiara l’imprenditore. L’investimento iniziale per aprire un negozio nel settore si aggira tra i 50.000 e i 100.000 euro (Federpreziosi), con corsi professionali che raccolgono oltre 1.000 iscritti l’anno.

Le prospettive del mercato dell’oro usato restano legate a un paradosso brutale: più la crisi economica morde, più il settore cresce. Le risorse minerarie si esauriscono progressivamente, l’oro riciclato attraverso i compro oro copre una quota sempre più rilevante dell’offerta globale, i Paesi del Golfo e il mercato asiatico continuano ad assorbire volumi crescenti. E intanto, in un negozio di provincia, un uomo che ha fatto il poliziotto per quindici anni ascolta la storia di chi entra, pesa un anello, compila un contratto. «Il mio lavoro ha preso questa piega — rivendica Rosa — a me piace parlare con la gente e ascoltare le storie».

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