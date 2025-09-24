Patto locale: 21 comuni

L’accordo, confermato per il triennio 2025-2028, mette insieme città e paesi del nostro territorio in un’unica rete di collaborazione tra i Comandi di Polizia Locale.

Non solo repressione, ma prevenzione, ascolto e lavoro di squadra. È questa la filosofia che sta alla base del Patto Locale di Sicurezza Urbana del Magentino, Abbiatense e Asse S.S.11, rinnovato ieri – martedì 23 settembre – nella sala consiliare di Magenta con la firma congiunta di Sindaci e Amministratori dei 21 Comuni coinvolti.

L’accordo, nato nel 2010 e ora confermato per il triennio 2025-2028, mette insieme città e paesi del nostro territorio in un’unica rete di collaborazione tra i Comandi di Polizia Locale. Significa più coordinamento, possibilità di intervento reciproco, sostegno in caso di grandi eventi o emergenze, ma anche progettualità comuni e azioni concrete per migliorare la vivibilità dei centri urbani.

“Il rinnovo del Patto – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Magenta, Enzo Tenti – è un passo fondamentale per rafforzare una visione condivisa. Superare i confini comunali permette di affrontare insieme le criticità, condividendo risorse e competenze. La sicurezza non è solo controllo, ma anche capacità di prevenire e costruire comunità più coese”.

Non manca uno sguardo al futuro: i Comuni chiedono infatti a Regione Lombardia di investire in strumenti tecnologici condivisi, come droni e sistemi innovativi per il controllo del territorio. Un esempio è già attivo a Magenta, dove il drone in dotazione ha dimostrato quanto possa essere utile nelle attività operative.

Un lavoro di squadra che vede coinvolti, oltre a Magenta, i Comuni di Boffalora sopra Ticino, Bernate, Corbetta, Marcallo, Mesero, Ossona, Santo Stefano Ticino, Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta, Cisliano, Ozzero, Robecco, Arluno, Bareggio, Cornaredo, Cusago, Pregnana, Sedriano, Settimo Milanese, Vittuone e Vanzago. Una rete ampia, pronta a collaborare per la sicurezza e il benessere dei cittadini.

