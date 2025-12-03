Un pranzo che unisce le generazioni: festa per gli over 75 al Centro Anziani

Il Centro Anziani ha organizzato il tradizionale appuntamento dedicato agli ultra 75enni, un momento ormai atteso che continua a essere un tassello prezioso della vita sociale buscatesi.

Un pranzo semplice, caldo, di quelli che profumano di casa e di comunità. Anche quest’anno il gruppo “Buscate per il tempo libero” – il Centro Anziani del paese – ha organizzato il tradizionale appuntamento dedicato agli ultra 75enni, un momento ormai atteso che continua a essere un tassello prezioso della vita sociale buscatesi.

Nelle foto diffuse dal Comune emerge l’atmosfera che si respirava: tavoli imbanditi, sorrisi, strette di mano, chiacchiere che si rincorrono come vecchi amici che si ritrovano. Una giornata che non celebra solo un’età, ma una storia collettiva.

L’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla presidente Bianca Pisoni e a tutto il suo staff di volontari, che con dedizione e cura mantengono viva un’iniziativa capace di valorizzare l’esperienza degli anziani, veri custodi della memoria locale. “Punti di riferimento, portatori di valori, roccia su cui si è costruito un bel pezzo della nostra Comunità” – sottolinea il Comune, riconoscendo il ruolo fondamentale di chi, con discrezione e saggezza, ha accompagnato Buscate nel suo cammino.

Il pranzo, però, è stato anche un invito a guardare avanti. Un incoraggiamento a rafforzare i legami tra generazioni, a non lasciare che le relazioni si sfilaccino nel ritmo veloce dei tempi moderni. Perché una comunità cresce davvero solo quando nessuno resta ai margini, quando i più giovani sanno ascoltare e i più grandi si sentono ancora parte attiva della vita del paese.

