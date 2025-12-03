Il Villaggio di Natale sul Lago

Sabato 6 e domenica 7 dicembre a Porto Valtravaglia (Lago Maggiore): il Villaggio di Natale, a ingresso gratuito con gonfiabili, truccabimbi, tombola gigante, lo spettacolo delle bolle di sapone, la pesca magica, zucchero filato e naturalmente la casa di Babbo Natale con i suoi Elfi pronti a stupire i bambini.

A Porto Valtravaglia il Natale arriva con il profumo delle feste che riempie le vie del paese e con un programma ricchissimo, pensato per grandi e piccoli, capace di trasformare il lungolago e il centro in un vero villaggio incantato. Sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 la comunità si prepara a vivere due giornate intense, tra tradizioni, musica, divertimento e la magia senza tempo che solo il periodo natalizio sa regalare.

Si parte sabato mattina alle 10 con l’apertura dei Mercatini di Natale e della Fattoria di Babbo Natale, un appuntamento che negli anni è diventato simbolo dell’attesa delle feste. Alle 11 si accende ufficialmente il Villaggio di Natale, a ingresso gratuito: gonfiabili, truccabimbi, tombola gigante, lo spettacolo delle bolle di sapone, la pesca magica, zucchero filato e naturalmente la casa di Babbo Natale con i suoi Elfi pronti a stupire i bambini. Dalle 11 in poi il Trenino di Babbo Natale accompagnerà le famiglie in un piccolo viaggio tra le strade del paese, mentre dalle 12 sarà possibile pranzare negli stand gastronomici. Il pomeriggio risuonerà dei suoni della tradizione: alle 14 arrivano gli zampognari, seguiti alle 15 dalla Christmas Band. A chiudere la giornata, dalle 17, il dj set di HANDIE – Xmas Dance, che porterà una ventata di energia natalizia.

Ma la festa non finisce qui. Domenica 7 dicembre il programma si rinnova: alle 10 ancora mercatini, fattoria e villaggio natalizio con tutte le attività dedicate alle famiglie, mentre dalle 10.30 torna il trenino che farà la gioia dei più piccoli. Gli stand gastronomici riaprono a mezzogiorno, e nel pomeriggio tornano sia gli zampognari sia la Christmas Band, ormai presenze immancabili del weekend.

Il gran finale è atteso alle 18.30, quando il Lago Maggiore si illuminerà con lo spettacolo dei fuochi d’artificio: un momento capace di emozionare tutti, un abbraccio di luci sullo specchio d’acqua che renderà ancora più suggestiva l’atmosfera di Porto Valtravaglia.

Un calendario semplice ma curato, che valorizza la dimensione comunitaria, la voglia di stare insieme, l’incanto del Natale vissuto attraverso gli occhi dei bambini. Due giorni che non sono solo un evento, ma un invito a ritrovarsi, a camminare tra le bancarelle, a lasciarsi trasportare dal suono delle zampogne e dall’entusiasmo di un paese che, ancora una volta, sceglie di accendere la magia. Un Natale sul lago che scalda il cuore.

