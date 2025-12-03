Due weekend di controlli

Complessivamente, nell’arco dei due fine settimana sono stati fermati e controllati circa 150 autoveicoli, identificate circa 300 persone e comminate 25 sanzioni.

Sono stati due fine settimana di intensi controlli di polizia stradale quelli che si sono svolti, grazie al “Progetto SMART 2025”, promosso e finanziato da Regione Lombardia, che hanno visto coinvolti, per il secondo anno consecutivo i Comandi di Polizia Locale di Cuggiono e Magnago, che hanno messo in campo cinque operatori di Polizia Locale, con l’ausilio dalle pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Cuggiono e Castano Primo.

Le pattuglie, presenti lungo le principali strade dei comuni coinvolti, hanno lavorato per tutta la sera e la notte con posti di controllo mirati a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il bilancio è stato decisamente positivo, specie se si pensa che nessun automobilista è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza: un dato soddisfacente, segnale della deterrenza dei controlli mirati, in grado di innalzare la soglia di attenzione degli automobilisti, modificandone i comportamenti.

Queste attività proseguiranno sul territorio di Cuggiono anche nel corso del mese di dicembre, con controlli mirati a prevenire, educare e rendere le strade più sicure.

Complessivamente, nell’arco dei due fine settimana (dalle ore 21.00 del sabato alle ore 03.00 della domenica) sono stati fermati e controllati circa 150 autoveicoli, identificate circa 300 persone e comminate 25 sanzioni per violazioni a norme in materia di circolazione stradale e di detenzione di stupefacenti: sono stati inoltre effettuati oltre 50 controlli del tasso alcolemico dei conducenti.

È stato effettuato anche un controllo dinamico del territorio dei due Comuni, finalizzato alla verifica di eventuali situazioni rilevanti ai fini della sicurezza, nonché al controllo degli abituali luoghi di aggregazione.

Soddisfazione nelle parole del Comandante della Polizia Locale di Cuggiono, capofila del progetto, che ha inteso evidenziare come il modello SMART sia fondamentale anche per realtà di dimensioni ridotte che hanno scelto di operare in sinergia, con controlli capillari sulle strade di loro competenza al fine di intervenire sui comportamenti a rischio e garantire maggiore sicurezza: “Anche per l’anno 2025 la scelta di aderire al Progetto SMART si è rivelata positiva, ricordando che anche con un piccolo contingente di operatori si possono raggiungere risultati lusinghieri. Nel mese di dicembre cercheremo di replicare questi controlli, con un organico proveniente esclusivamente dal Comando di Polizia Locale di Cuggiono. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: Regione Lombardia, le Amministrazioni comunali di Cuggiono e Magnago nelle persone dei rispettivi Sindaci ed Assessori delegati, l’Arma dei Carabinieri, nelle persone del Comandante della Compagnia di Legnano e dei Comandanti delle Stazioni di Cuggiono e Castano Primo, ma soprattutto la Comandante della Polizia Locale di Magnago che ha condiviso con me l’iniziativa, i colleghi dei Comandi di Polizia Locale ed i militari dell’Arma dei Carabinieri che con la loro alta professionalità hanno contribuito ai risultati ottenuti. L’auspicio è che anche per il prossimo anno si possa continuare su questa strada che rappresenta un modello operativo in grado di rafforzare la capacità di azione dei singoli Comandi coinvolti, migliorando prevenzione e sicurezza”.

Alle parole del Comandante si sono aggiunte quelle del Sindaco: “Anche per quest’anno e grazie al finanziamento di Regione Lombardia è stato possibile effettuare un servizio di controllo serale e notturno del territorio, che sarebbe stato pressoché impossibile da sostenere in autonomia. Rivolgo nuovamente i miei ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Magnago, nella persona del Sindaco, della Giunta comunale e della Comandante della Polizia Locale, nonché all’Arma dei Carabinieri, nelle persone del Comandante della Compagnia di Legnano e dei Comandanti delle Stazioni di Cuggiono e Castano Primo, per aver acconsentito all’impiego dei militari che hanno contribuito alla realizzazione del servizio. Un ringraziamento speciale agli operatori della nostra Polizia Locale che hanno aderito con la solita competenza e professionalità all’iniziativa volta alla sicurezza del territorio ed al rispetto delle leggi”.

L’Assessore alla Polizia Locale ha inteso ricordare che “grazie a questo servizio si è voluto ribadire il segnale della presenza della polizia locale sul territorio con azioni concrete, in questa occasione rivolte alla sicurezza stradale. Ringrazio il Sovrintendente Giuliana Tunici ed il Comandante per la loro partecipazione all’iniziativa e per l’impegno che quotidianamente mettono a favore della nostra comunità”.

