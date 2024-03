'Marzo è soprattutto donna'

Dal Settore Turismo del Consorzio una selezione di appuntamenti per tutti a Bernate, Boffalora, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono e Robecco.

Nei Comuni del Sud Ovest Milanese il mese di marzo è ricco di eventi di arte, cultura, teatro e sport per tutti. In programma in particolare ci sono appuntamenti legati alla Giornata Internazionale della Donna.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nei Comuni di Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Cusago e Robecco sul Naviglio.

A Bernate Ticino, venerdì 8 marzo 2024, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, in programma per iniziativa dell’Amministrazione comunale una serata dedicata alle sole donne residenti. Si terrà alle ore 19.00, presso la palestra comunale, in via Roma 32 e prevede: saluto del sindaco; apericena; spettacolo musicale Anni Sessanta con “The Badge”.

A Boffalora sopra Ticino, venerdì 8 marzo 2024, sempre per la Festa della Donna, giovedì 14 marzo 2024 alle ore 21.00, presso la Sala consiliare, in piazza IV Giugno, si svolgerà l’evento “I colori delle donne” per discutere dei seguenti temi: “Il galateo dei colori: i significati di ieri e di oggi”; “Gli essenziali: cosa non può mancare nel guardaroba di una donna”; “Il rossetto: storia e simbologia di un’icona femminile”. Interverranno come relatrici le boffaloresi: Cristina Valesano, Silvia Pelegatta, Sabrina Angi e Cinzia Angi.

A Castano Primo, nell’ambito della rassegna “Marzo in rosa” dedicata alle donne in programma molti appuntamenti. Venerdì 8 marzo 2024, presso l’Auditorium A. Paccagnini, in piazza XXV Aprile, per iniziativa di Fiore che Ride e Auser Turbigo, si terranno due eventi: alle 18.30 l’incontro dal titolo “Aver cure di te” - Il lungo percorso femminile dalla nascita alla menopausa con la dott.ssa Dali Griffanti; alle ore 21:00 il concerto in quintetto “La voce delle donne”. Nel supermercato Il Gigante, da venerdì 8 marzo a domenica 24 marzo, si potrà visitare la mostra fotografica di Mjriamo Bon “I muri del Silenzio – Quando l’omertà diventa complice della violenza. Sabato 10 marzo, con ritrovo a piazza Mazzini alle ore 8.30, si terrà l’evento “Oltre la mimosa” organizzato dall’associazione “Cuore di Donna”, una camminata ludico motoria aperta a tutti lungo le sponde del Canale Villoresi fino a Nosate. È prevista una quota di partecipazione di 5 euro. Tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione “Cuore di Donna” per percorsi di prevenzione. In Villa Rusconi in programma tre eventi: sabato 16 marzo alle ore 17.30 la presentazione del libro “Donne senza paura” di Danilo Sacco; domenica 17 marzo alle ore 17.30 lo spettacolo “Sembrava Inverno” a cura dell’Associazione L’Oblò; venerdì 22 marzo alle ore 21.00 lo spettacolo “Alfonsina Corridora” a cura di Teatro Evento e Teatro al Quadrato.

A Corbetta, fino al 30 marzo 2024, nella biblioteca comunale “Ugo Parini”, in piazza XXV Aprile, si potrà visitare la mostra illustrata serigrafica di Ciro Trezzi. Giovedì 7 marzo 2024 alle ore 16.00, nella Sala “Corbetta di una volta”, in via Cattaneo 25, si svolgerà il laboratorio per bambini “BigliettiAmo”, a cura dell’Amministrazione comunale. Sabato 9 marzo alle ore 10.30, presso la biblioteca comunale, in programma l’incontro con Benedetta Artefacile, content creator inverunese, all’anagrafe Benedetta Colombo, che spiega sui social la storia dell’arte con un linguaggio semplice e autrice del libro “Indisciplinati: da Monet a Duchamp, 10 ribelli dell’arte spiegati facile”. Da sabato 16 a lunedì 25 marzo sarà possibile visitare la mostra doppia esposizione Jessica Campo (Sala “Artemisia Gentileschi”, in via Cattaneo 25) e Jimi Gazzosa (Torre Medievale, largo Cellere), con inaugurazione sabato 16 marzo alle ore 15.30, a cura dell’Associazione OPS! Original People Singing. Domenica 17 marzo in programma la 44ª edizione della Strachemass a Curbeta, manifestazione podistica su percorsi di 6 e 12 km, con ritrovo alle ore 7.45 7 presso il Parco di Villa Ferrario (ingresso via G. Parini), a cura dell’Associazione Gruppo Podistico Corbettese. Venerdì 22 e sabato 23 marzo, presso la biblioteca comunale, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, si terrà l’evento rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni “La notte dei pupazzi in Biblioteca”. Venerdì 22 marzo alle ore 17.30 si porta il proprio peluche e si ascolta la lettura della storia “Una notte in biblioteca” e sabato 23 marzo alle ore 11.00 si andrà a riprendere il peluche e si ascolteranno le storie che avrà da raccontare. Da sabato 30 marzo, presso la Sala “Artemisia Gentileschi”, si potrà visitare “Piccole grandi donne di Corbetta”, la mostra fotografica tratta dall’Archivio “Gianni Saracchi”, a cura dell’Associazione Le Matite Colorate in collaborazione con il Comune di Corbetta.

A Cuggiono giovedì 7 marzo 2024 alle ore 21.00, presso la Sala Fossati di Palazzo Kuster, in via Roma, si terrà l’incontro con Filippo Mittino e Lodovica Cima, autori del libro “Amore adolescente – Come amano i ragazzi d’oggi”. Introdurrà Luca Malini, libraio della libreria La Memoria del Mondo Libreria Editrice di Magenta.

A Robecco sul Naviglio, per la Giornata internazionale della Donna, venerdì 08 marzo 2024 alle ore 21.00, presso il Municipio in via Dante Alighieri 21, si svolgerà l’incontro con l’autrice Raffaella Nova Santagostino che presenterà il libro “Le donne dimenticate”. Inoltre, fino a mercoledì 13 marzo nell’atrio del palazzo si potrà visitare la mostra “Donne in grande”.

