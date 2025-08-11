Interventi di sicurezza

Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una per lesioni e violenza a pubblico ufficiale; fine settimana di interventi sulle strade per la Polizia locale di Legnano.

Sono due gli interventi compiuti nel fine settimana dalla Polizia locale di Legnano nel fine settimana appena trascorso, entrambi sulle strade cittadine, che hanno portato a una denuncia per guida in stato di ebbrezza e a una per lesioni e violenza a pubblico ufficiale.

Il primo intervento è stato effettuato nella notte di venerdì a seguito di una segnalazione di incidente con ribaltamento d’auto in via Pietro Micca. Gli accertamenti svolti dagli operatori della Polizia locale hanno appurato che il conducente, un cittadino salvadoregno residente a Busto Arsizio, ha perso il controllo dell’auto terminando la corsa contro una macchina in sosta. L’urto ha causato il ribaltamento del mezzo del guidatore sulla parte sinistra. Il guidatore è risultato positivo al test anti alcol ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Nel pomeriggio di sabato una pattuglia impegnata nell’attività di controllo del territorio si è imbattuta, nel quartiere Oltrestazione, in un’auto che procedeva a velocità elevata con continui spostamenti di corsia, frenate brusche e sgommate; una condotta di guida che minacciava l’incolumità dei pedoni.

Gli agenti, dopo che il guidatore aveva continuato la sua corsa nonostante l’intimazione dell’alt, si sono lanciati in un inseguimento a sirene spiegate riuscendo a bloccare il veicolo. Una volta fermato, il conducente è sceso dal mezzo inveendo contro gli agenti, aggredendoli fisicamente tanto da dover essere immobilizzato dopo una breve colluttazione, ammanettato e condotto nel comando di corso Magenta.

Il guidatore, un quarantenne italiano residente a Legnano, è stato denunciato per i reati di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla contestazione nei suoi confronti di sanzioni amministrative per guida a velocità eccessiva e mancanza, sul posto, di documento di guida.

Essendo risultato positivo al pre-test sull’utilizzo di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato accompagnato al presidio sanitario per gli accertamenti del caso che, se positivi, determineranno la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un agente della Polizia locale è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per le lesioni riportate durante la colluttazione.

