Interventi di sicurezza

Sono due gli interventi compiuti nel fine settimana dalla Polizia locale di Legnano nel fine settimana appena trascorso, entrambi sulle strade cittadine, che hanno portato a una denuncia per guida in stato di ebbrezza e a una per lesioni e violenza a pubblico ufficiale.
Il primo intervento è stato effettuato nella notte di venerdì a seguito di una segnalazione di incidente con ribaltamento d’auto in via Pietro Micca. Gli accertamenti svolti dagli operatori della Polizia locale hanno appurato che il conducente, un cittadino salvadoregno residente a Busto Arsizio, ha perso il controllo dell’auto terminando la corsa contro una macchina in sosta. L’urto ha causato il ribaltamento del mezzo del guidatore sulla parte sinistra. Il guidatore è risultato positivo al test anti alcol ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.
Nel pomeriggio di sabato una pattuglia impegnata nell’attività di controllo del territorio si è imbattuta, nel quartiere Oltrestazione, in un’auto che procedeva a velocità elevata con continui spostamenti di corsia, frenate brusche e sgommate; una condotta di guida che minacciava l’incolumità dei pedoni.
Gli agenti, dopo che il guidatore aveva continuato la sua corsa nonostante l’intimazione dell’alt, si sono lanciati in un inseguimento a sirene spiegate riuscendo a bloccare il veicolo. Una volta fermato, il conducente è sceso dal mezzo inveendo contro gli agenti, aggredendoli fisicamente tanto da dover essere immobilizzato dopo una breve colluttazione, ammanettato e condotto nel comando di corso Magenta.
Il guidatore, un quarantenne italiano residente a Legnano, è stato denunciato per i reati di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla contestazione nei suoi confronti di sanzioni amministrative per guida a velocità eccessiva e mancanza, sul posto, di documento di guida.
Essendo risultato positivo al pre-test sull’utilizzo di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato accompagnato al presidio sanitario per gli accertamenti del caso che, se positivi, determineranno la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un agente della Polizia locale è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per le lesioni riportate durante la colluttazione.
