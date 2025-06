Venerdì 6 giugno, dalle ore 21.00 alle ore 24.00, sarà l’occasione per poter scoprire quel peculiare legame che lega le Contrade, il Palio di Legnano e le Chiese del territorio che, per l’occasione, verranno allestite come durante le Cerimonie d’Investitura.

Visite guidate a cura dei contradaioli e un’eccezionale esposizione di oggetti usati secondo i rispettivi cerimoniali di contrada permetteranno al visitatore di comprendere queste uniche quanto speciali celebrazioni religiose.

Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi Milano Bicocca e col corso “Turismo e Patrimonio Culturale” della prof.ssa Rita Capurro, sarete accolti dall’oggetto ambasciatore.

La Lunga Notte delle Chiese è iniziativa di respiro nazionale patrocinata dal Dicasterium de Cultura et Educatione del Vaticano.

Il tema che farà da filo conduttore all’edizione 2025 è una parola che suona come un invito: ABBRACCIAMI!

Un tema che si lega intimamente al cammino a cui siamo chiamati tutti quest’anno, ossia il pellegrinaggio di speranza e di conversione: “Sentendoci tutti pellegrini sulla terra in cui il Signore ci ha posto”.

Accesso libero: scegli tu in che ordine visitare le nostre meravigliose Chiese! Alle ore 21.00 tutte le Chiese di Contrada suoneranno le campane a festa. L’iniziativa è strutturata su moduli della durata di 1 ora, con la seguente scansione:

• Lettura continua (15 minuti)

• Momento musicale (15 minuti)

• Visita guidata (15 minuti)

• Pausa di silenzio o prosecuzione della visita guidata (15 minuti)

Le letture, finalizzate alla celebrazione del Giubileo, verranno introdotte dal Simbolo niceno-costantinopolitano (Credo) in ricordo del 1700° anniversario del Concilio di Nicea.

Gli indirizzi delle Chiese:

CONTRADA LA FLORA - Chiesa dei Santi Martiri Anauniani, Via Venezia 2, Legnano

Oggetto ambasciatore: il pane

Chitarra: Giacomo Centonze

CONTRADA LEGNARELLO - Chiesa del Santissimo Redentore, Via Barbara Melzi 27, Legnano

Oggetto ambasciatore: la corona della Gran Dama

Coro Jubilate

Maestro del coro: On. M° Paolo Alli

Organo: M° Costantino Gigi

CONTRADA SAN BERNARDINO - Chiesa di San Bernardino, Cascina San Bernardino 1, Legnano

Oggetto ambasciatore: la tavoletta di San Bernardino

Violoncellista: Rebecca Cosili

CONTRADA SAN DOMENICO - Chiesa di San Domenico, Corso Giuseppe Garibaldi 92, Legnano

Oggetto ambasciatore: la corona della Castellana

Violoncellista: Rebecca Cosili

Organo: M° Alberto Marco Tirrito

Introduzione e presentazione: Giuseppe Distaso

CONTRADA SAN MAGNO - Basilica di San Magno, Piazza San Magno 10, Legnano

Oggetto ambasciatore: la Croce Astile

Coro Johann Sebastian Bach

Maestro del coro: M° Barbara Berlusconi

Organo: M° Leonardo Sartori

CONTRADA SAN MARTINO - Chiesa di San Martino, Via San Martino 27, Legnano

Oggetto ambasciatore: la clessidra

Coro Elycantus

Maestro del coro: M° Elizaveta Martirosyan

CONTRADA SANT’AMBROGIO - Santuario della Madonna delle Grazie, Via San Giovanni Bosco, Legnano

Oggetto ambasciatore: il ricamo con Sant’Ambrogio

Il Crocione (Croce di Ariberto da Intimiano)

Pianisti: M° Matteo Gobbo e Giorgio Laureti

CONTRADA SANT’ERASMO - Chiesa di Sant’Erasmo, Via Cesare Candiani 1, Legnano

Oggetto ambasciatore: le chiavi del Gran Priore

Coro della Parrocchia di San Pietro in Canazza

Maestro del coro: M° Roberto Monticelli

