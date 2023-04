'Distretto del commercio', via al bando

Sarà possibile dal 2 maggio, per le imprese dei sei paesi coinviolti, inviare le domande di partecupazione al bando per ottenere finanziamenti a fondo perduto fino a 5.000 euro.

Fino a 5.000 euro a fondo perduto per migliorare la proprio attività. L’avvio dei progetti del ‘Distretto del Commercio Alto Milanese’ inizia con la presentazione di una grandissima opportunità per le imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona dei sei comuni coinvolti: Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago. Il Distretto del Commercio dell’Alto Milanese, istituito nel 2021, comprende 6 Comuni con una popolazione di poco superiore a 40.000 abitanti. A partire dal 2 maggio sarà possibile presentare le domande, da parte di attività e commercianti, per partecipare al bando per la concessione di contributi a fondo perduto (fino a 5.000 euro per impresa a copertura del 50% delle spese ammissibili). “L’unico obiettivo di questo progetto è quello di valorizzare, sostenere e sviluppare il tessuto commerciale locale accompagnandolo verso sempre più sostanziali risultati generando, di converso, valore per il territorio e, in questi termini, utilità per tutti i cittadini residenti all’interno del Distretto stesso”, ha spiegato Simone Ganzebi di ConfCommercio. Chi volesse maggiori informazioni può contattare direttamente gli URP dei Comuni coinvolti.

