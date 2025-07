L’evento invita tutti i possessori del celebre tre ruote Piaggio a partecipare alla sfilata decorando il proprio veicolo nel modo più fantasioso possibile.

Un’originale iniziativa colorerà le strade di Bernate Ticino sabato 19 luglio alle ore 18:30: è tutto pronto per “Vieni all’Ape con il tuo Ape!”, la simpatica sfilata di Ape Car addobbati, organizzata all’insegna della creatività, della convivialità e della buona musica. L’evento invita tutti i possessori del celebre tre ruote Piaggio a partecipare alla sfilata decorando il proprio veicolo nel modo più fantasioso possibile. L’Ape più originale sarà premiato, rendendo la serata anche una piccola competizione tra fantasia, estro e spirito di comunità. Il programma promette divertimento per tutti: aperitivi, drink e musica anni ’80 e ’90 accompagneranno la manifestazione, trasformando il centro di Bernate in una festa a cielo aperto. Un’occasione perfetta per riscoprire la socialità, condividere un brindisi e ballare sulle note dei decenni più amati. L’appuntamento è per sabato 19 luglio: che abbiate un Ape Car o solo voglia di divertirvi, Bernate vi aspetta!

