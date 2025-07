Al cinema... sì ma al Museo!

Metti come location il caratteristico e particolare cortile del Museo Civico di Castano, aggiungi poi la voglia di ritrovarsi e stare insieme guardando un film e, alla fine, lo spettacolo è garantito!

Metti come location il caratteristico e particolare cortile del Museo Civico di Castano, aggiungi poi la voglia di ritrovarsi e stare insieme guardando un film e, alla fine, lo spettacolo è garantito! È la rassegna “Cinema al Museo”, organizzata dalla Pro Loco Castano Primo e che ha visto l'altra sera il secondo appuntamento con “Il Giurato”, mentre il 16 luglio sarà la volta di “Ultima notte di amore” e il 23 luglio “50 Km all’ora”. “Complimenti e un grande ringraziamento alla Pro Loco per la bellissima iniziativa – commenta l’assessore Maurizio Del Curto – Quattro serate davvero speciali e coinvolgenti per vivere assieme l’estate a Castano”.

