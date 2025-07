Bernate: riaperto il sentiero che porta al Calendario Celtico

È di nuovo accessibile uno dei percorsi più affascinanti del nostro Parco: dalla Lanca di Bernate al calendario celtico

Dopo un periodo di chiusura per interventi di manutenzione, è nuovamente accessibile uno dei percorsi più affascinanti e suggestivi del Parco del Ticino: il sentiero che conduce dalla Lanca di Bernate al Calendario Celtico, una meta carica di simbolismo e bellezza naturalistica. I lavori appena conclusi, hanno restituito agli escursionisti un angolo di grande valore ambientale e culturale. Il sentiero si snoda lungo un tratto del fiume Ticino disegnato dalla natura stessa, conducendo i visitatori fino a una radura nascosta, dove nel 1999 l’Ente Parco ha realizzato un originale Calendario Celtico, ispirato agli antichi culti della natura. Al centro della radura, immersa in un contesto di quiete e verde, sorge una pietra circolare in granito, incisa con i simboli dello zodiaco celtico. Attorno, un piccolo bosco sacro fatto di alberi scelti per il loro valore simbolico: betulla, carpino bianco, ontano nero, acero e corniolo, piante che rappresentano cicli naturali, forza interiore e connessione con la terra. Un'apposita bacheca informativa arricchisce l’esperienza, offrendo una lettura storica e spirituale del luogo. Non si tratta solo di una passeggiata nel verde: il Calendario Celtico è una proposta per un’immersione nel silenzio, nella contemplazione e nella memoria di antiche tradizioni. L’Ente Parco invita tutti a riscoprire questo gioiello nascosto, ideale per famiglie, camminatori e appassionati di natura e simbolismo. Un’occasione unica per lasciarsi sorprendere da un luogo che unisce paesaggio, storia e spiritualità.

