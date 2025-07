Mente e corpo per un'armonia perfetta

Una serata dedicata al benessere della donna. Come mente e corpo possono ritrovare un’armonia e un equilibrio perfetto.

Una serata dedicata al benessere della donna. Come mente e corpo possono ritrovare un’armonia e un equilibrio perfetto. Il benessere, affrontato da diversi punti di vista e con l’importante e fondamentale contributo di esperte e professioniste del mondo sanitario, del fitness e delle Associazioni, è stato l’indiscusso protagonista giovedì sera in sala consiliare in occasione della tavola rotonda interattiva (“Wellness Pink Summer Night”), tra gli eventi della “Castano in Rosa 2025”. “I presenti sono stati accompagnati in un vero e proprio viaggio – commenta l’assessore Licia Colombo – per capire come prendersi cura di sé e arrivare ad un’idea di bellezza armonica e soprattutto consapevole. Un bellissimo appuntamento durante il quale si è parlato di nutrizione, di medicina estetica, di tecniche di rilassamento, di psicologia, di pilates e di molto altro ancora. Un ringraziamento speciale alle professioniste che ci hanno guidati in queste esperienze e un grazie ai tanti partecipanti”.

