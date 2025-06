Nuove opportunità di lavoro: la Città metropolitana di Milano apre due bandi di concorso

Nuove opportunità di lavoro con la Città metropolitana di Milano: aperti 2 bandi per 2 Funzionari Tecnici Ambientali e 1 Operatore tecnico (cantoniere) per sedi anche a Castano Primo, S. Stefano Ticino, Lainate e Palazzolo Milanese.

La Città metropolitana di Milano apre nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato con due bandi di concorso pubblico attualmente attivi, offrendo concrete possibilità di inserimento professionale in ambito tecnico e ambientale.

Nello specifico, i bandi riguardano:

2 posti di Funzionario/a Tecnico/a Ambientale, con inquadramento nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. I candidati selezionati entreranno a far parte del team della Città metropolitana, contribuendo alla gestione e tutela del territorio e delle risorse ambientali.

1 posto di Operatore/trice esperto/a tecnico/a (cantoniere/a), inquadrato nell’Area degli Operatori Esperti. La figura sarà assegnata a una delle case cantoniere del territorio — Lainate, Palazzolo Milanese, Santo Stefano Ticino o Castano Primo — e svolgerà attività legate alla manutenzione e alla sicurezza delle infrastrutture stradali.

Entrambi i concorsi prevedono una selezione per esami e offrono contratti a tempo pieno e indeterminato, rappresentando così un’importante occasione per chi è alla ricerca di un impiego stabile nella pubblica amministrazione.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale INPA (https://www.inpa.gov.it), entro le ore 23.59 di domenica 29 giugno 2025. Sul sito della Città metropolitana di Milano, nella sezione dedicata ai concorsi, è possibile consultare i bandi integrali e tutte le informazioni utili per partecipare, nonché le altre selezioni attualmente aperte.

Un’occasione concreta non solo per chi è in cerca di occupazione, ma anche per contribuire attivamente al buon funzionamento e allo sviluppo dei servizi pubblici sul territorio metropolitano.

