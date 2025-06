La 41° edizione della Tre Sere Ciclistica di Busto Garolfo

Tre serate - 10, 11 e 12 giugno - pensate per sostenere il ciclismo che vedranno sfidarsi con gare su pista gli atleti delle categorie giovanili.

Il Velodromo Comunale “Roberto Battaglia” di Busto Garolfo apre le porte ad una delle manifestazioni più attese del panorama regionale: stiamo parlando della Tre Sere Ciclistica, che quest’anno vivrà la sua 41° edizione!

L’evento nasce, come ogni anno, dall’instancabile Società Ciclistica di Busto Garolfo, che grazie al suo impegno riesce a trasformare il velodromo in un palcoscenico di sport, entusiasmo e spettacolo. La formula della Tre Sere Ciclistica è quella classica, già collaudata nelle numerose edizioni precedenti: tre serate consecutive - quest’anno fissate per il 10, 11 e 12 giugno - che vedranno sfidarsi con gare su pista gli atleti delle categorie giovanili, maschili e femminili, dai Giovanissimi fino agli Juniores, dalle 18 alle 23.

“La Tre Sere non è solo un evento sportivo, ma anche una tradizione che affonda le radici nella storia sportiva di Busto Garolfo”, spiegano i rappresentanti della Società Ciclistica Busto Garolfo A.S.D. “L’albo d’oro della manifestazione vanta la partecipazione di atleti che hanno poi intrapreso carriere prestigiose nel ciclismo nazionale e internazionale. E proprio questa continuità, questo filo che lega le generazioni, rappresenta uno degli elementi di maggior orgoglio per la nostra organizzazione”.

Per l’occasione, il Velodromo si trasformerà anche in un punto di ritrovo per famiglie e appassionati, con la possibilità di cenare sul posto grazie allo stand gastronomico allestito presso il centro sportivo e godersi una serata in compagnia all’insegna del ciclismo, che in occasione di questa manifestazione si trasforma in qualcosa di molto più grande di un semplice sport: una passione condivisa, una festa, una tradizione che si rinnova.

“Vedere decine di giovani mettersi alla prova con passione e correttezza, circondati dall'entusiasmo delle famiglie e del territorio, è la dimostrazione concreta che lo sport sa costruire cittadini migliori, prima ancora che atleti”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Lo sport non è soltanto competizione o prestazione fisica: è una scuola autentica di vita. Insegna ai giovani a rispettare le regole, ad affrontare con spirito costruttivo la fatica e il sacrificio, a comprendere che ogni risultato è frutto di impegno, dedizione e costanza. Li aiuta a superare le difficoltà, ad accettare le sconfitte e a rialzarsi con più forza, a gioire dei successi senza arroganza. Tutti valori fondamentali anche nel modo di fare banca delle banche di credito cooperativo”.

La Tre Sere Ciclistica è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Busto Garolfo e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

