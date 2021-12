Calendario raccolta rifiuti

Anche per la raccolta rifiuti i contagi da Covid19 si fanno sentire tra i dipendenti. Ecco il calendario rifiuti nei paesi del nostro territorio.

I contagi da Covid, aumentati in questa quarta ondata della pandemia in modo esponenziale, non hanno purtroppo risparmiato gli operatori di AEMME Linea Ambiente. Dal rientro dopo il weekend natalizio la società sta, infatti, facendo i conti con una situazione davvero critica: oltre un terzo dei dipendenti addetti ai servizi d’igiene urbana si trova in malattia (chi per accertata positività, chi in isolamento fiduciario). Per sopperire a tale carenza di personale sono state attivate tutte le misure possibili: il ricorso al lavoro straordinario e festivo, ma anche la richiesta di supporto ad alcune aziende del territorio per poter integrare l’attività di spazzamento manuale e meccanizzato. Molte delle stesse, tuttavia, stanno vivendo la medesima situazione e si sono viste, pertanto, impossibilitate ad accordare ad ALA il supporto richiesto.

Consapevole del disagio che questa mancanza di forza lavoro sta provocando e pur confermando il proprio costante impegno nel far fronte a tale situazione straordinaria ed emergenziale, nella giornata di domani, venerdì 31 dicembre, la società non potrà effettuare la raccolta del vetro a San Giorgio su Legnano e quella della carta sul territorio di Arconate. Entrambi i servizi saranno rinviati a domenica 2 gennaio 2022.

Vediamo, ora, gli anticipi e i posticipi relativi alle raccolte di sabato 1 gennaio, primo giorno dell’anno e, dunque, festivo:

• a Legnano, Canegrate, Parabiago, San Giorgio su Legnano e Turbigo gli operatori non saranno in servizio. Le raccolte di tale giornata saranno posticipate a lunedì 3 gennaio.

• Nel Comune di Rescaldina, invece, i servizi di raccolta previsti per sabato 1 gennaio saranno anticipati a domani, venerdì 31 dicembre.

La festività non inciderà, invece, su tutti gli altri Comuni (Buscate, Dairago, Magnago, Robecchetto con Induno e Villa Cortese), dove il sabato non sono tradizionalmente previsti servizi di raccolta.

Vediamo ora la situazione nei Comuni del Magentino:

• a Magenta le raccolte previste per sabato 1 gennaio saranno anticipate a domani, venerdì 31 dicembre, giorno in cui tutti i servizi già previsti a calendario si svolgeranno regolarmente.

• a Cuggiono, Ossona e Boffalora sopra Ticino nulla cambierà, in quanto in questi Comuni nella giornata di sabato non si effettuano servizi di raccolta.

• A Marcallo con Casone, sabato 1 gennaio gli operatori non saranno in servizio. La raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà anticipata a domani, venerdì 31 dicembre (insieme a quelle di plastica e vetro già previste), mentre la raccolta dell’umido sarà posticipata a lunedì 3 gennaio.

