"Distretto del commercio per il rilancio del territorio"

"l via libera di Regione Lombardia al nuovo distretto del Commercio dei comuni di Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago rappresenta un altro passo importante per il rilancio di questo territorio".

"Il via libera di Regione Lombardia al nuovo distretto del Commercio dei comuni di Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago rappresenta un altro passo importante per il rilancio di questo territorio. È' ora arrivato il momento di concentrare gli sforzi, però per far decollare un altro grande è importate progetto, quello di valorizzazione del Naviglio e dunque della sua navigabilita". Così il coordinatore regionale della Lega, e vicecapogruppo alla Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti, commenta l'approvazione da parte di Palazzo Lombardia del progetto messo a punto dai comuni di magentino e altomilanese. "Quello della navigabilita" del Naviglio e dei suoi canali - ha detto ancora Cecchetti - non fa parte di un sogno ma di un concreto e fattibile piano di lavoro capace di innescare importanti ricadute turistiche e culturali per tutta la fascia dei comuni e dei territori del Ticino".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro