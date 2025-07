Strutture per i più fragili

Azienda So.Le, che si occupa di servizi sociali, educativi e sociosanitari ha deciso di affidare a Euro.PA Service una serie di interventi per dare vita a strutture in grado di accogliere i più fragili.

Due società del territorio con “mission” differenti, ma con un unico obiettivo. Azienda So.Le, che si occupa di servizi sociali, educativi e sociosanitari ha, infatti, deciso di affidare a Euro.PA Service una serie di interventi necessari per dare vita a strutture in grado di accogliere i più fragili.

Nelle ultime settimane sono tre i cantieri che Euro.PA Service ha aperto per ristrutturare immobili di proprietà di tre diversi Comuni, immobili che saranno poi messi a disposizione dei servizi sociali, i quali, secondo le graduatorie, li assegneranno a chi ne avrà più bisogno.

Con Azienda So.Le., Euro.PA Service ha sottoscritto due contratti relativi a finanziamenti ottenuti nell’ambito di progetti di “inclusione e coesione”, di “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, oltre a “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

I finanziamenti sono stati ottenuti da diversi capitoli di investimento riguardanti “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”: il primo finanzia percorsi di autonomia per persone con disabilità (permettendo la ristrutturazione e l'adeguamento di due immobili nei Comuni soci di Castano Primo (ex caserma dei Carabinieri di corso San Rocco) e Busto Garolfo (negli stabili di Oasi Domus in via San Remigio) che saranno adattati per renderli abitabili da soggetti con ridotte capacità motorie: qui saranno realizzati alloggi domotici, dotati anche di palestre, per favorire l’autonomia di coloro che li abiteranno.

Il secondo “filone” finanzia, invece, il progetto “housing first” e ha consentito la manutenzione straordinaria di appartamenti in contesto condominiale per housing first (letteralmente “prima la casa”) e stazioni di posta (cioè di sistemazione temporanea per persone senza fissa dimora) nel Comune di Canegrate, in uno stabile al civico 88 di via Toti.

In breve, si tratta quindi di tre distinti cantieri nei quali Euro.PA Service eseguirà lavori di carattere edile e impiantistico, sia all’interno sia all’esterno degli immobili oggetto d’intervento. I contratti prevedono anche la fornitura e posa di impianti fotovoltaici e arredi.

I lavori dureranno complessivamente circa sei mesi. Prima sono stati avviati i cantieri di Castano Primo e Busto Garolfo mentre è di questi giorni l’avvio dei lavori a Canegrate.

Progetti che, senza dubbio, qualificano la spesa pubblica nei servizi alla persona come investimento nel territorio in cui sia Euro.PA Service sia Azienda So.Le operano, mettendo al centro i bisogni delle fasce più deboli.

