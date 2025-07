Mantovani: "Rispetto, responsabilità e visione"

On. Mario Mantovani - Finanza innovativa e Piano Mattei, grazie al Governo Meloni rilanciamo l’Africa e diamo sicurezza ai cittadini.

“Quando si parla di Africa, servono RISPETTO, RESPONSABILITA' E VISIONE. Come ha affermato Giorgia Meloni, dobbiamo porre fine alle politiche predatorie ed affrontare concretamente la questione del debito delle nazioni africane, perché rafforzare l’Africa significa rafforzare anche l'Europa, e costruire insieme una stabilità comune”, così si è espresso l'onorevole Mario Mantovani (Fratelli d'Italia-ECR) nell’aula plenaria del Parlamento Europeo sul dibattito in merito alle conclusioni della Conferenza di Siviglia su cooperazione e sviluppo. “La Conferenza di Siviglia sul finanziamento allo sviluppo sarà ricordata per la concretezza e per i 130 progetti espressi dai Governi partecipanti. Tra questi il più significativo ed innovativo è sicuramente quello del Governo italiano che trasformerà, con l’aiuto della finanza innovativa, 230 milioni di euro di obbligazioni di debito in investimenti concreti. E per questo voglio ringraziare in modo particolare il Vice Ministro Edmondo Cirielli, che ha guidato la delegazione del Governo italiano alla Conferenza”, ha proseguito Mantovani. “Sono lieto che la Conferenza di Siviglia abbia ripreso le politiche della nostra Premier, perché risolvere i problemi dell’Africa significa realizzarne le potenzialità, creare occupazione e benessere dove ora c’è povertà e risolvere così molte delle problematiche europee legate all’immigrazione illegale, alla tratta ed allo sfruttamento di esseri umani ed al bisogno di sicurezza dei cittadini europei”, ha concluso l’onorevole Mantovani.

Il messaggio politico lanciato è chiaro: l'Italia, con il suo approccio pragmatico e la sua visione strategica, si pone come protagonista nel costruire un futuro di stabilità e prosperità per il continente africano, con evidenti ricadute positive sulla sicurezza e lo sviluppo dell'Europa.

