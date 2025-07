Problemi nella raccolta del vetro

Buscate, Cuggiono, Dairago, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno e Villa Cortese sta vivendo giorni di sofferenza.

La raccolta porta a porta del vetro nei Comuni di Arconate, Buscate, Cuggiono, Dairago, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno e Villa Cortese sta vivendo giorni di sofferenza: dal 1° luglio il servizio è stato affidato ad una nuova società e, come spesso capita quando di mezzo c’è un cambio di gestione di un servizio complesso e articolato quale è, appunto, quello della raccolta domiciliare, è normale che nei primi giorni si riscontrino delle criticità. In questo caso, però, le stesse sono rilevanti e i tempi di messa a regime del servizio si stanno prolungando eccessivamente a causa dei problemi organizzativi.

In qualità di gestore, ci scusiamo con i cittadini dei disservizi e assicuriamo che stiamo lavorando con le Amministrazioni degli otto Comuni interessati dal problema, affinché le criticità emerse in queste prime settimane di rodaggio vengano opportunamente e rapidamente superate.

In caso di mancato passaggio degli operatori addetti alla raccolta, invitiamo i cittadini a non riportare all’interno delle proprie pertinenze mastelli e bidoni verdi, ma di lasciarli esposti, sino a che il servizio non sarà effettuato. E’, inoltre, necessario che segnalino la mancata raccolta, contattando il Numero Verde 800- 19.63.63 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00).

