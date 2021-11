Sei Comuni per il Distretto

I sindaci dei Comuni di Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago, hanno posto ufficialmente la firma per la costituzione di un ‘Distretto del Commercio’.

Mercoledì 27 ottobre, i sindaci dei Comuni di Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago, hanno posto ufficialmente la firma per la costituzione di un ‘Distretto del Commercio’. Una realtà condivisa che, come spiega il primo cittadino del comune capofila di Inveruno Sara Bettinelli: “Nasce con la volontà di supportare le attività commerciali del territorio. Un progetto creato in stretta collaborazione con la Confcommercio, che non ha carattere protezionistico verso le piccole realtà commerciali ma che, al contrario, promuove una stretta collaborazione in un contesto di libero mercato. Una squadra di lavoro che ha come obiettivo quello di portare il commercio locale ad un livello di competitività adeguato per far fronte al fenomeno, sempre più diffuso, dell’insediamento di medie e grandi imprese del settore”. Un’iniziativa partita dalle sei amministrazioni locali, che ha visto però la partecipazione fondamentale dei commercianti in primis e dei cittadini. Fulcro del progetto è proprio la stretta collaborazione con i commercianti e le realtà imprenditoriali del nostro territorio, per compiere un’analisi dettagliata di quelli che sono i punti di forza e le criticità di questo settore, per proseguire poi con un intervento mirato. La parola è passata poi agli altri sindaci presenti che non hanno mancato di ringraziare i colleghi per la proficua sinergia creatasi, sottolineando l’importanza che tale progetto avrà per la valorizzazione dei singoli territori, dove le caratteristiche e le bellezze di ogni realtà comunale verranno poste al centro. A prendere la parola è stato poi il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri che ha posto l’attenzione sull’importanza della costituzione di questo nuovo distretto: “...Grazie per aver creato questo strumento importante che rappresenta un passaggio fondamentale di partenariato pubblico. La firma di questo distretto arriva in un momento tipico e opportuno di rilancio del settore e di ritorno alla normalità, e io confido nello spirito imprenditoriale lombardo che guarda sempre avanti e arriva sempre prima”. La firma dei sei sindaci, Sara Bettinelli per Inveruno, Sergio Calloni per Arconate, Maria Pia Colombo per Bernate Ticino, Fabio Merlotti per Buscate, Giovanni Cucchetti per Cuggiono e Carla Picco per Magnago, e del segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri, è stata la prima pietra di questo nuovo progetto che ora aspetta solo la sottoscrizione della Camera di Commercio ed il riconoscimento ufficiale di Regione Lombardia. “Un passo fondamentale di un percorso copartecipato finalizzato a garantire supporto, collaborazione e promozione del nostro territorio, in uno stretto rapporto pubblico-privato con il nostro tessuto commerciale territoriale - conclude Sara Bettinelli - Un grazie di cuore all’assessore Luigi Gariboldi ed a tutti gli assessori alla partita dei Comuni interessati oltrechè agli uffici che hanno supportato e supportano questo importante percorso”.

