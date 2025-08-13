Milano / Malpensa
Donna travolta a Milano, il commento di Fontana
- 13/08/2025 - 06:53
- Politica
"Assurdo. Una tragedia che non può rimanere impunita”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui propri profili Social, commenta l’incredibile vicenda in cui ha perso la vita Cecilia De Astis".
"Non è un ‘incidente’ - prosegue il governatore - è il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata”.
