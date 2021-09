'Dante 100 x 100. 100 artisti x 100 canti': il Polo Culturale del Castanese diventa la mappa delle visioni contemporanee dantesche del viaggio ultraterreno.

11 settembre 2021, una data simbolica commemorata da una grande mostra che coinvolge 100 artisti contemporanei nell’interpretazione visiva della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il Polo culturale del Castanese, con i suoi nove Comuni (Bernate Ticino, Robecchetto con Induno, Turbigo, Nosate, Castano Primo, Buscate, Arconate, Magnago e Inveruno), diventa la mappa delle visioni contemporanee dantesche del viaggio ultraterreno nel 700° anniversario di Dante Alighieri. Ritorna la grande avventura della lingua italiana in una mostra preziosa che coinvolge ben 100 artisti contemporanei. Dopo il primo canto illustrato da Ernesto Treccani si va dal bellissimo disegno di Fernando De Filippi alla xilografia di Togo (Migneco), dalla sapiente mano di Paolo Baratella al “taglio” provocatorio di Bros, passando per la medusa iridescente di Stefano Pizzi e gli interventi personalissimi di Daniele Oppi, Antonio Fomez, Gerardo Lo Russo, Giancarlo Colli, Matteo Capobianco, Romeo Borzini, Sonda, Ugo Sanguineti, Giuseppe Abbati e Luigi Regianini... (solo per citarne alcuni). Uno spaccato della visione contemporanea dell’arte su uno dei testi principe della cultura identitaria nazionale. L'iniziativa è a cura di Guado Officine Creative dal 1969; l'inaugurazione è prevista per sabato 11 settembre, alle 17.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro