Da venerdì 5 a lunedì 8 settembre attesi nella loro patria d'origine oltre 1.000 spazzacamini: evento clou la grande parata di domenica 7 settembre a Santa Maria Maggiore (VB).

Anche quest'anno, come accade puntualmente ogni fine estate dal 1982, grazie al Raduno Internazionale dello Spazzacamino Santa Maria Maggiore e l'intera Valle Vigezzo (VB – Alto Piemonte) ospiteranno diverse centinaia di spazzacamini provenienti da tutto il mondo per celebrare un mestiere che proprio in questa piccola vallata alpina, nell'estrema punta nordoccidentale dell'Italia, incuneata tra gli elvetici Canton Ticino e Canton Vallese, ha le radici più profonde. Da venerdì 5 a lunedì 8 settembre la valle (una delle sette che formano la Val d'Ossola), già conosciuta sulle carte geografiche del 1500 come “Valle degli spazzacamini”, sarà la cornice di una serie di appuntamenti che richiamano ad ogni edizione migliaia di turisti e visitatori, desiderosi di entrare in contatto con la vera storia dei numerosi spazzacamini – adulti ma anche bambini – che da qui partirono emigrando verso il Nord Europa. Giunto alla 42^ edizione, il Raduno Internazionale dello Spazzacamino rappresenta un viaggio emozionale alla (ri)scoperta di un mestiere che affonda le proprie radici in un lontano passato e un'opera di valorizzazione di una professione ormai indispensabile anche nel mondo moderno, senza mai dimenticare le pagine oscure dello sfruttamento che hanno caratterizzato una buona parte del grande libro scritto dagli uomini neri.

