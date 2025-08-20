"Vi è urgenza di sicurezza"

Christian Garavaglia, Fratelli d'Italia: “I cittadini milanesi non possono più vivere nella costante paura".

“L’ennesimo, grave episodio di violenza avvenuto a bordo di un mezzo pubblico milanese dimostra ancora una volta l’urgenza di una svolta decisa nella gestione della sicurezza in città.” È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia, commentando la rissa avvenuta domenica sera sulla linea 90, che ha visto due persone scontrarsi a colpi di catena.

“I cittadini milanesi non possono più vivere nella costante paura. Quello che è successo è inaccettabile e mi unisco alla ferma denuncia già espressa dai consiglieri Ferrarese e Vairo” prosegue Garavaglia. “Esprimo la più forte condanna per questi episodi di violenza che mettono a rischio cittadini inermi, personale dell’ATM e che si ripetono con una preoccupante frequenza. Chiediamo al Sindaco Sala di agire: la sicurezza non è un optional, ma la priorità assoluta per chi amministra una città come Milano. È ora di garantire ai milanesi di potersi muovere e vivere la propria città in sicurezza.”

Il capogruppo conclude la nota, ringraziando sentitamente le Forze dell’Ordine. “Ringrazio le Forze dell’Ordine per il tempestivo e risolutivo intervento. Il loro impegno e la loro professionalità sono fondamentali e meritano il massimo supporto da parte di tutte le istituzioni.”

