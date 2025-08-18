Sophie Blasi e la Futura: "L’aiuto e la fiducia reciproca possono fare la differenza"

“Sta andando tutto benissimo, come mi aspettavo - inizia a raccontare la giocatrice classe 2002 -. Alcune persone le conoscevo già, tutti mi hanno sempre parlato bene di Futura".

È stato uno dei colpi più importanti del mercato estivo della Futura Volley Giovani. Da due stagioni consecutive miglior libero della serie A2, Sophie Blasi è atterrata nel mondo biancorosso con grande entusiasmo ed un ruolo da leader silenziosa che le calza a pennello.

“Sta andando tutto benissimo, come mi aspettavo - inizia a raccontare la giocatrice classe 2002 -. Alcune persone le conoscevo già, tutti mi hanno sempre parlato bene di Futura; non avevo dubbi che sarebbe stato effettivamente così e non posso che essere contenta. Le prime due settimane di preparazione sono andate nel migliore dei modi; sia in palestra che al di fuori del campo ci troviamo in sintonia, siamo molto affiatate. Direi che per ora è tutto perfetto. A livello personale mi sto trovando benissimo, anche con lo staff: sono tutti professionali, attenti e pronti ad aiutarci”.

La giocatrice bolognese, assieme a tutte le altre Cocche, sta affrontando la sempre impegnativa fase della preparazione estiva ed il caldo degli ultimi giorni non sta certo agevolando il compito del gruppo bustocco.

“Stiamo alternando il lavoro in palestra con la palla, quello in sala pesi e qualche uscita sulla sabbia - spiega -. I carichi sono già buoni, cerchiamo di curare in modo particolare l’esecuzione degli esercizi e la prevenzione, quindi è un bel lavoro, coordinato con quello che facciamo poi sul campo e che non è mai troppo intenso come sarà invece durante la stagione. Il beach ci sta servendo per iniziare a saltare su un fondo più morbido ed essere poi pronte per la parte in palestra. Fa caldissimo, vero, ma si resiste!”.

Per fortuna sono arrivati tre giorni di riposo a cavallo di Ferragosto, con Sophie sta li trascorrendo all’insegna del relax. “Sono in Costa Azzurra con la mia famiglia, pronta a ricaricare le pile in vista della ripartenza”.

Da lunedì si tornerà infatti a fare a sul serio, con un’altra intensa settimana che avvicinerà ancora di uno step la Futura alla prima uscita stagionale, fissata per sabato 30 agosto sul campo di Costa Volpino.

“Non vedo l’ora! - ammette -. Fosse per me giocherei partite tutti i giorni ma è ovvio che non può essere così. Sarà un primo test per valutare il lavoro che stiamo facendo. Mancano un paio di settimane, c’è quindi un po’ di tempo ancora per prepararlo ma siamo già a buon punto e arriveremo pronte per quella data, accogliendo anche Helena Sassolini di rientro dai Mondiali”.

Tutto procede dunque al meglio in casa bustocca, con un gruppo che sta pian piano costruendo identità e dinamiche dentro e fuori dal campo.

“Ho impressioni in generale molto positive - chiude Blasi -. Organizziamo spesso uscite per stare assieme e questo credo sia importante. Vero che poi sarà il campo a parlare ma se fuori si crea un clima sereno e si va d’accordo sono convinta che l’aiuto e la fiducia reciproca possano fare la differenza”.

