Scatta la 'par condicio'

Anche in Lombardia sono state fissate per domenica 3 e lunedì 4 ottobre le elezioni Amministrative per i sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

La normativa vigente in materia di comunicazione istituzionale prevede, fra l'altro, che la stessa sia caratterizzata da messaggi impersonali e in stretta connessione con il compito istituzionale dell'Amministratore.

Nel nostro territorio si voterà a Buscate, Corbetta, Dairago, Nerviano, Robecchetto, Turbigo, Villa Cortese.

