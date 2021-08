Elezioni a inizio ottobre

Si voterà domenica 3 e lunedi' 4 ottobre. Nel nostro territorio si andrà alle urne a Corbetta, Buscate, Dairago, Nerviano, Robecchetto, Turbigo, Villa Cortese.

Si voterà domenica 3 e lunedi' 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedi' 18 ottobre, per le elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei Comuni delle regioni a statuto ordinario. Il ministro dlel'Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il decreto. I Comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (tra cui Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 Comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori. Nel nostro territorio si voterà a Buscate, Corbetta, Dairago, Nerviano, Robecchetto, Turbigo, Villa Cortese.

