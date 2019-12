Festività: raccolta rifiuti

I Comuni serviti da Aemme Linea Ambiente: Natale, primo dell'anno e Epifania, ecco come sarà la situazione e come funzionerà la raccolta dei rifiuti in quelle giornate.

La raccolta dei rifiuti in occasione delle festività natalazie: ecco cosa accadrà nei Comuni serviti da Aemme Linea Ambiente. A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago le raccolte previste per il giorno di Natale (mercoledì 25 dicembre) saranno tutte anticipate a martedì 24, giornata in cui si raccoglieranno anche i rifiuti tradizionalmente previsti per il martedì. A Buscate nella giornata di mercoledì 25 non è prevista alcuna raccolta; si lavorerà, invece, il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, con la raccolta di umido e plastica. Nessuna raccolta prevista per il 1° gennaio 2020, essendo un mercoledì. Si lavorerà, invece, l'Epifania, nonostante sia giorno di festa, con la raccolta dell’umido. A Dairago nelle giornate di mercoledì 25, giovedì 26, mercoledì 1° gennaio e lunedì 6 gennaio non sono previste raccolte, per cui nulla cambierà. A Turbigo la raccolta di umido e vetro prevista per il giorno di Natale sarà anticipata di un giorno: gli operatori passeranno, dunque, martedì 24 dicembre. La raccolta di umido e vetro prevista per mercoledì 1° gennaio viene posticipata a giovedì 2 gennaio. Nessuna raccolta, invece, è prevista per il giorno 6 gennaio. A Robecchetto con Induno il 25 dicembre non sono previste raccolte, mentre gli operatori saranno regolarmente in servizio il 26 con la raccolta di umido e carta. La raccolta del vetro sarà, invece, posticipata a venerdì 27 dicembre. Nessuna raccolta prevista per mercoledì 1° gennaio. Si lavora, invece, il 6 gennaio per i rifiuti indifferenziati, l’umido e la plastica. A Villa Cortese il 25 non è prevista alcuna raccolta. Si lavora, invece, il giorno di Santo Stefano per raccogliere umido e carta, così come il 6 gennaio con la raccolta di rifiuti indifferenziati, umido e vetro. Nessun servizio, invece, previsto nella giornata del 1° gennaio. Ad Arconate la raccolta della plastica prevista per mercoledì 25 viene posticipata a giovedì 26. Il servizio di raccolta della plastica del 1° gennaio sarà, invece, posticipato al 2 gennaio, mentre il 6 gennaio nulla cambierà perché non è previsto alcun servizio.