"Le glizofine in farmacia"

"Esprimo grande soddisfazione per la decisione Aifa di abolire i piani terapeutici per le glifozine e di procedere con la distribuzione nelle farmacie".

"Esprimo grande soddisfazione per la decisione Aifa di abolire i piani terapeutici per le glifozine e di procedere con la distribuzione nelle farmacie. - dichiara la Presidente Fand – Associazione Italiana Diabetici, Manuela Bertaggia - Questa decisione viene, da un lato, incontro alle persone con diabete e alle loro famiglie, soprattutto quelle che vivono nelle aree interne, lontano dalle città, perché facilità l'accesso a questi farmaci. Dall'altro, rispecchia la visione che Fand sempre caldeggia ossia la semplificazione dei percorsi per una malattia di per sé già complessa. Semplificazione per i cittadini che ne soffrono, semplificazione per i familiari e i professionisti della salute che se ne prendono cura".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!