Antico Forno Garavaglia: un Carnevale di tradizione e qualità

L'Antico Forno Garavaglia rappresenta un'eccellenza nel panorama della panificazione e pasticceria locale, con una storia che affonda le radici negli ultimi decenni dell'Ottocento. Fondata da Luigi Garavaglia, l'attività è stata tramandata per sei generazioni, arrivando oggi alla gestione di Fulvio Garavaglia, che continua a produrre pane, dolci e specialità stagionali con metodi artigiani e forno tradizionale. Dal 2010, inoltre, il forno è riconosciuto come attività storica dal Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, simbolo di qualità e passione.

I dolci del Carnevale: gusto autentico e ingredienti naturali

Con l'arrivo del Carnevale l'Antico Forno Garavaglia si prepara a deliziare i palati con i tipici dolciumi della tradizione lombarda come le croccanti chiacchiere con zucchero a velo oppure con cioccolato o pistacchio, le bugie ripiene di marmellata o Nutella e le frittelle lisce, con uvetta, o ripiene con crema a scelta. Questi prodotti esaltano ingredienti genuini lavorati con l'esperienza maturata in oltre 130 anni di attività, senza conservanti o additivi artificiali. Ogni dolce racchiude il sapore autentico del passato, perfetto per le feste in maschera e momenti di convivialità in famiglia.

Disponibili nei punti vendita durante il periodo carnevalesco, potete assaggiare e prenotare i loro prodotti nelle sedi di Inveruno (Via Varese, 12), Arconate (Piazza Libertà 29/30), Magenta (Via Santa Caterina, 45), Buscate (Piazza Baracca 17/19) e Mesero (Via Trieste, 17).

