Milano passa 3-0 alla e-work arena

Niente da fare per la Eurotek Laica UYBA: nonostante un buon avvio delle “farfalle” la gara non è mai stata realmente in discussione.

Nella splendida cornice della e-work arena, gremita da oltre 3.000 spettatori e animata da un clima da urlo, la Eurotek Laica UYBA deve arrendersi alla Numia Vero Volley Milano, che si impone con un netto 3-0. Nonostante un buon avvio delle “farfalle”, capaci di partire con energia e tenere testa alle ospiti nelle prime fasi del match, la gara non è mai stata realmente in discussione: Milano ha progressivamente alzato il livello del proprio gioco, facendo valere una superiorità tecnica evidente in questo momento della stagione. Trascinata da una straordinaria Paola Egonu, top scorer dell’incontro con 23 punti, la squadra di Stefano Lavarini ha condotto la sfida con autorità, trovando anche in Piva un’arma decisiva: 11 punti, 56% offensivo e premio di MVP grazie a una prestazione di grande efficacia e continuità.

Alla UYBA non sono bastati i 9 punti di Obossa e i 7 a testa di Battista e Parra per contrastare una Milano solida e aggressiva in ogni fondamentale. Coach Enrico Barbolini ha provato a cambiare l’inerzia dell’incontro intervenendo sulle rotazioni, inserendo Parlangeli per puntellare la seconda linea e ricorrendo al consueto doppio cambio con Schmit e Diouf; nel finale c’è stato spazio anche per Metwally, ma i tentativi bustocchi non sono riusciti a scalfire le certezze della Numia. Milano ha mantenuto ritmo, precisione e intensità, concedendo pochissimo e chiudendo i set senza particolari affanni. Per la Eurotek Laica UYBA resta il sostegno incessante del pubblico e la consapevolezza di aver affrontato un’avversaria in grande forma, mentre per la Numia Vero Volley Milano arriva una vittoria convincente che conferma qualità, profondità di rosa e ambizioni.

