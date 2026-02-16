“For Each Other”, lo sport diventa missione educativa

Durante la messa di domenica consegnato il documento della Diocesi di Milano: fede e sport camminano insieme per educare i giovani

Un momento semplice, ma carico di significato. Anche la comunità dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono ha aderito alla proposta “For Each Other”, l’iniziativa promossa dalla Diocesi di Milano in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, per sottolineare il valore educativo e spirituale dello sport.

Durante la celebrazione della Messa, alla presenza di tanti bambini, ragazzi e giovani della Polisportiva San Giorgio, è stato consegnato ufficialmente il documento dedicato allo sport come luogo di crescita umana e cristiana. Un gesto simbolico, ma allo stesso tempo concreto, rivolto al presidente della società sportiva e ai responsabili dell’Oratorio, chiamati ogni giorno ad accompagnare i giovani non solo nella pratica sportiva, ma anche nel loro percorso di vita.

L’iniziativa si inserisce in un cammino più ampio che coinvolge l’intera Chiesa ambrosiana e che, proprio attraverso il linguaggio universale dello sport, invita a riscoprire valori profondi come il rispetto, la lealtà, il sacrificio e la fraternità. Non semplici parole, ma esperienze quotidiane che trovano terreno fertile nei campi, nelle palestre e negli spazi educativi degli oratori.

A Cuggiono, la partecipazione è stata sentita e partecipata. I giovani atleti, insieme agli educatori e agli allenatori, hanno vissuto questo momento come un’occasione per riconoscere il significato più autentico del loro impegno: non solo allenarsi e competere, ma crescere insieme, sostenersi e diventare testimoni di valori positivi.

Il messaggio di “For Each Other” – “gli uni per gli altri” – diventa così una prospettiva concreta anche per la realtà locale. L’Oratorio e la Polisportiva si confermano non solo luoghi di sport, ma veri spazi di comunità, dove ogni partita, ogni allenamento e ogni gesto possono diventare occasione per costruire relazioni autentiche e formare persone capaci di guardare oltre sé stesse.

In questo tempo olimpico, che sta coinvolgendo anche il nostro territorio, il richiamo è chiaro: lo sport non è solo competizione, ma soprattutto incontro, crescita e condivisione. E proprio nei cortili degli oratori continua a scriversi, giorno dopo giorno, la sua storia più bella.

