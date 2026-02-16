meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Mar, 17/02/2026 - 04:50

data-top

martedì 17 febbraio 2026 | ore 05:38

Riapre il San Carlone

Domenica 1° marzo riapre la Statua di San Carlo con visite guidate alle ore 10:00 e alle ore 14:30
Eventi - Vista dal retro del San Carlone

La Statua di San Carlo apre la stagione 2026 domenica 1° marzo alle 10:00. Dopo la chiusura invernale si celebra l’apertura con visite guidate alle ore 10.00 e alle ore 14:30, pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta della storia, dell’arte e delle curiosità legate a questo imponente monumento dedicato a San Carlo Borromeo.

La Statua di San Carlo Borromeo, rinominata affettuosamente San Carlone, è una delle statue più alte al mondo accessibili all’interno ed è stata voluta nel XVII secolo da Federico Borromeo per celebrare il cugino santo nato ad Arona nel 1538. Da oltre 3 secoli domina il Lago Maggiore con i suoi oltre 35 metri di altezza ed è da sempre punto di riferimento identitario e spirituale del territorio.

Durante la visita, una scala a chiocciola conduce al terrazzo panoramico ai piedi della Statua, da cui si apre una suggestiva vista sul Lago Maggiore. Per chi desidera vivere l’esperienza completa, è possibile anche accedere all’interno del monumento attraverso una scala alla marinara.

Il biglietto d’ingresso comprende anche l’accesso al giardino botanico, ideale per una sosta nel verde, arricchito dalle sculture di Marco Mantovani, artista neoillumista riconosciuto a livello internazionale e allievo di maestri come Lodovico Pogliaghi e Francesco Messina.

La Statua di San Carlo è gestita da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione di beni e monumenti culturali, per conto la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del complesso.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Olympic Fringe Festival
Busto Arsizio - Olympic Fringe Festival, la presentazione
Street art, luce e fuoco: l’Olympic Fringe Festival porta in città l’energia di Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 tra parate e spettacoli mozzafiato.
Il 19esimo Mercatino degli Uccelli
Cuggiono - Mercatino degli uccelli 2015.01
Domenica 15 febbraio la 19ª edizione promossa da A.S.O.T. Castano Primo: un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per tanti allevatori del territorio e non solo.
Boffa Carnevale 2026, arriva “NoFrost”
Boffalora sopra Ticino - Carnevale 2026, la locandina
Domenica 15 febbraio sfilata, giochi e sport invernali (anche senza neve) per un pomeriggio di festa in centro paese.

Invia nuovo commento