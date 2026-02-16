Al via “Conto su di te”: la tariffa puntuale per premiare chi differenzia meglio

Dal mese di aprile partirà la sperimentazione del nuovo sistema: meno indifferenziato, più risparmio e tutela dell’ambiente.

Cambiare abitudini per migliorare l’ambiente e rendere più equa la gestione dei rifiuti. È questo lo spirito di “Conto su di te”, l’iniziativa promossa dal Comune di Arconate per accompagnare i cittadini verso l’introduzione della tariffa puntuale, che entrerà in fase sperimentale a partire da aprile 2026.

Si tratta di una novità importante che lega in modo diretto il comportamento quotidiano di ciascuno alla tassa rifiuti: più si differenzia correttamente e meno rifiuti indifferenziati si producono, maggiore sarà il beneficio, anche economico. Il nuovo sistema, infatti, terrà conto del numero di sacchi di indifferenziato esposti nel corso dell’anno. A ogni famiglia sarà attribuito un numero minimo di conferimenti, stabilito in base ai componenti del nucleo familiare, mentre eventuali esposizioni aggiuntive incideranno sul calcolo della tariffa.

Un modello già adottato con successo in molti altri Comuni, dove ha contribuito a ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti non riciclabili e ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, favorendo così il recupero dei materiali e una maggiore sostenibilità ambientale.

Dal punto di vista pratico, il cambiamento sarà semplice e graduale. La principale novità riguarda l’utilizzo dei nuovi sacchi grigi dotati di microchip, che sostituiranno i precedenti sacchi viola. Questi verranno distribuiti gratuitamente ai cittadini e permetteranno di monitorare in modo preciso i conferimenti. Per il resto, sarà fondamentale continuare – e ancor più migliorare – l’attenzione nella separazione dei rifiuti.

Per accompagnare la comunità in questo percorso, il Comune ha previsto due incontri pubblici, in programma all’Auditorium Comunale di via Montello, venerdì 20 febbraio e venerdì 20 marzo alle ore 21.00. Saranno occasioni utili per approfondire il funzionamento del nuovo sistema e chiarire eventuali dubbi.

“Conto su di te” è anche un messaggio chiaro: la tutela dell’ambiente passa dalle scelte quotidiane di ciascuno. Un impegno condiviso che, passo dopo passo, può contribuire a costruire un futuro più sostenibile per tutta la comunità.

