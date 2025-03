Pellegrini a Roma per il Giubileo

Un numeroso gruppo di fedeli del Decanato di Castano Primo ha vissuto un'intensa esperienza di fede e comunione a Roma, in occasione del pellegrinaggio giubilare.

Dal 28 febbraio al 2 marzo, un numeroso gruppo di fedeli del Decanato di Castano Primo ha vissuto un'intensa esperienza di fede e comunione a Roma, in occasione del pellegrinaggio giubilare. Un viaggio spirituale che ha permesso ai partecipanti di attraversare le Porte Sante delle Basiliche papali, visitare i luoghi simbolo della cristianità e immergersi nella bellezza della Città Eterna. Accompagnati da don Carlo Rossin, parroco della Comunità In Binda di Turbigo, e da don Alessandro Lucini, parroco di Arconate, i pellegrini hanno intrapreso un percorso denso di emozioni e significati. Le giornate romane sono state scandite da momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche e visite a luoghi carichi di storia e spiritualità. Il pellegrinaggio ha avuto il suo fulcro nelle quattro Basiliche Papali: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. Qui, i partecipanti hanno attraversato le Porte Sante, compiendo il gesto simbolico della conversione e del rinnovamento della fede. Ogni Basilica ha offerto occasioni di raccoglimento e di riflessione, con la possibilità di sostare in preghiera nei luoghi che custodiscono le radici della Chiesa cattolica. Oltre alle Basiliche, il gruppo ha visitato altri luoghi significativi di Roma, come la Scala Santa, il Colosseo, il Pantheon e Piazza San Pietro, cuore della cristianità. Non sono mancati momenti di fraternità e condivisione, che hanno reso il pellegrinaggio un'esperienza di comunità e di crescita spirituale. L'incontro con la città eterna è stato un'occasione per riscoprire la grandezza della storia cristiana e il senso profondo del Giubileo, un tempo di grazia e di misericordia. Ogni partecipante ha potuto riportare con sé il dono di questa esperienza, rafforzando il proprio cammino di fede.

