A Roma si è radunato il mondo

Da oltre 170 Stati sono giunte le principali rappresentanze politiche e istituzionali. La Città Eterna ha accolto tutti con grande organizzazione.

Roma ha vissuto giorni di profonda commozione, trasformandosi ancora una volta nel cuore spirituale e diplomatico del mondo per rendere omaggio a Papa Francesco. La città eterna ha accolto oltre 170 delegazioni internazionali, tra cui capi di Stato, presidenti, primi ministri e ministri giunti da ogni continente per partecipare alle solenni esequie del Pontefice argentino. Piazza San Pietro si è riempita sin dalle prime ore del mattino di fedeli provenienti da ogni parte del mondo. Le strade circostanti, presidiate da un imponente dispositivo di sicurezza, hanno visto sfilare migliaia di pellegrini in silenzioso raccoglimento. L’omaggio della folla è stato costante anche nei giorni precedenti, durante l’esposizione della salma nella Basilica Vaticana, dove si sono registrate code di diverse ore. Le istituzioni italiane, con il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio in prima fila, hanno partecipato con solennità, mentre i leader internazionali si sono stretti intorno al popolo romano in un clima di rispetto e gratitudine. Presente anche una nutrita rappresentanza del mondo islamico, ebraico e di altre confessioni cristiane, a testimonianza del ruolo ecumenico svolto da Francesco durante il suo pontificato. L’intera città ha vissuto questi giorni in un’atmosfera sospesa, quasi irreale: le scuole chiuse in alcune zone, il traffico deviato, i negozi abbassavano le saracinesche in segno di rispetto. Ma soprattutto, il popolo romano si è stretto attorno alla figura del Papa con il calore e l’umanità che da sempre contraddistinguono la città. Per le vie della Capitale erano ingenti le misure di sicurezza, così come i passaggi di auto presidenziali scortate da polizia e corpi speciali. In ogni angolo della città si percepiva, sia visivamente che acusticamente, che come impatto sulla quotidianità. C’erano praticamente tutti: Donald Trump (e l’ex Presidente Biden), Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Javier Milei, Inácio Lula da Silva, Keir Starmer, Olaf Scholz, Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna, Principe William, così come un popolo silenzioso di fedeli.

